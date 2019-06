Natur Friedenfels feiert erstes Mohnblumenfest Die Veranstaltung am Samstag ist deutschlandweit einzigartig. Besucher können die ökologischen Mohnblumenfelder besichtigen.

Von Michaela Schabel

Wenn nichts mehr blüht Ende Juni, wird der Mohn zum Eldorado der Bienen.

Friedenfels.Hektar weit blühender Mohn, mittendrin Spazierengehen in einem Meer aus pinken Mohnblüten. Das klingt traumhaft und ist es auch. Das Mohnblütenfest in Friedenfels im Landkreis Tirschenreuth ist deutschlandweit einmalig, „optisch ein megafantastisches Schauspiel“, so Josef Schmidt, der Pionier und Experte des ökologischen Mohnanbaus.

Zum ersten Mal findet dieses Jahr Anfang Juli ein „Mohnblütenfest“ statt. Mit dem 7. Juli wurde ein optimaler Termin gesetzt, weil nach der bisherigen Vegetationsentwicklung tatsächlich der Höchststand der Blüte zu erleben ist. Dabei wurde Mohn erst 2013 in dieser Region rekultiviert. Weil man aus der Pflanze Morphin herstellen kann, war der Anbau dieser alten Kulturpflanze Jahrzehnte lang verboten.

Sondergenehmigung für Mohnanbau

Josef Schmidt bekam im Rahmen eines Projektes über „Sonderkulturen – Steigerung der ackerbaulichen Wertschöpfung“ der Universität Bonn eine Sondergenehmigung für den Mohnanbau auf seinem Bauernhof Grenzmühle. Nur 1000 Quadratmeter war das erste Mohnfeld groß. Jetzt blickt Josef Schmidt auf 3,5 Hektar. Zusammen mit dem Gut Friedenfels und anderen Mohnbauern entwickelte sich der Landkreis Tirschenreuth zum Zentrum des ökologischen Mohnanbaus Bayerns. Die Nachfrage ist enorm. Allein im vergangenen Jahr verfünffachte sich die Anbaufläche auf 40 Hektar.

Die farbenprächtige Mohnpflanze eignet sich bestens als Werbeträger und blickt in den wenigen Jahren der Rekultivierung bereits auf eine Erfolgsgeschichte. Mohnöl zählt durch seine ungesättigte Omega-3 und Omega-6 Fettsäuren zu den gesündesten Ölen. Mohnmehl wurde 2019 als innovativstes Nahrungsmittel ausgezeichnet. Die Nachfrage nach Mohncrunches aus Bio-Mohnmehl hergestellt verdoppelte sich. Was Josef Schmidt so am Mohn so fasziniert, ist dessen unglaubliche Wirkung auf die Biodiversität. „Wenn nichts mehr blüht, dann bietet der Mohn den Bienen eine riesengroße Nahrungsquelle“, so Josef Schmidt, direkt erlebbar am „Mohnblütenfest“. Und man riecht den Mohn sogar, „ein bisschen nussig, ein bisschen wie getrocknetes Heu.“

Eröffnung am Samstag, 7. Juli um 10 Uhr

Das „Mohnblütenfest“ beginnt mit einer offiziellen Eröffnung um 10 Uhr am Rondell in der Sieglestraße in Friedenfels. Eine Bockerlbahn und zwei Kutschen bringen interessierte Gäste im Halbstundenrhythmus direkt zu den Feldern, wo Biobauer Josef Schmidt persönlich durch die blühenden Bio-Mohnfelder führt. Es gibt Mohnkuchen, Grillschmankerl und die Friedenfelser Bio-Mohn-Produkte können direkt eingekauft werden.