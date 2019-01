Leute

Friedrich von Thun zieht München Berlin vor

Lieber München als Berlin: Der Schauspieler Friedrich von Thun zieht seine Heimat Bayern dem wuseligen Berlin vor. Er lebe gerne und „schon sehr lange“ in München, sagte der 76-Jährige der „Augsburger Allgemeinen“ (Freitag), „auch meine Familie lebt in München“. „Nach Berlin geht man eher, wenn man jung ist. Das musste ich aber nicht, denn ich hatte beruflich auch in München gut zu tun.“ Er sei gern den Bergen nahe. „Ich brauche diese große Aufregung und den Wirbel, den Berlin bietet, nicht. Das sollen sich die Jungen antun, wenn sie Lust dazu haben.“