Parteien Frieser als Nürnberger CSU-Bezirkschef wieder gewählt Der Nürnberger Bundestagsabgeordnete Michael Frieser bleibt Bezirkschef des CSU-Bezirksverbands Nürnberg-Fürth-Schwabach.

Mail an die Redaktion Michael Frieser (CSU), Abgeordneter, spricht im Bundestag. Foto: Monika Skolimowska/Archivbild

Nürnberg.Für den 55-Jährigen stimmten auf dem Bezirksparteitag am Samstag 94,1 Prozent der Delegierten, wie ein Parteisprecher berichtete.

Bei seiner ersten Wahl vor einem Jahr hatte Frieser 96,6 Prozent der Stimmen erhalten. Er folgte damals Markus Söder nach, der wegen seiner Wahl zum Ministerpräsidenten als Bezirkschef zurückgetreten war.

Die CSU ist in Bayern in zehn Bezirksverbände untergliedert. Diese decken die sieben Bezirke des Freistaates ab; hinzu kommen eigene Bezirksverbände in der Landeshauptstadt München, im Ballungsraum Nürnberg-Fürth-Schwabach und in Augsburg. Die Bezirkschefs haben in der CSU großen Einfluss.