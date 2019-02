Kino Frische Filme aus dem Osten Zum zweiten Mal findet das Filmfest „Mittel Punkt Europa“ in Regensburg statt. Gezeigt werden Werke aus den Nachbarländern.

Von Louisa Knobloch

Mail an die Redaktion In der schwarzen Komödie „Lajkó“ soll ein ungarischer „Zigeuner“ zum Kosmonauten ausgebildet werden. Foto: Hungarian National Film Fund

Regensburg.Für Filmfans bietet Regensburg eine ganze Reihe an kleinen, feinen Festivals: Von der Internationalen Kurzfilmwoche und dem Heimspiel-Filmfest bis zum Hardline-Festival und den Queer-Streifen. Im vergangenen Jahr kam eine weitere Veranstaltung dazu: Bei „Mittel Punkt Europa“ werden aktuelle Filme aus Tschechien, Polen, der Slowakei und Ungarn gezeigt. Vom 1. bis 5. März gibt es nun eine zweite Auflage. Erneut findet das Filmfest parallel in Regensburg und München statt – in der Landeshauptstadt von 28. Februar bis 10. März mit einem umfangreicheren Programm.

„Mit dem Filmfest wollen wir Aufmerksamkeit wecken für die Filmszene unserer Nachbarländer, mit denen zusammen wir die geografische Mitte Europas bilden“, sagt Lisa Unger-Fischer. Die Geschäftsführerin des Europaeums an der Universität Regensburg gehört zum Organisationsteam. Sie findet es bedauerlich, dass von den vielen osteuropäischen Produktionen nur die Wenigsten ihren Weg in deutsche Kinos finden würden. Einige der ausgewählten Filme haben bei internationalen Festivals Preise gewonnen. Gezeigt werden die Produktionen im Original mit englischen Untertiteln.

Den Auftakt macht am 1. März um 18.30 Uhr in der Filmgalerie im Leeren Beutel (Bertoldstr. 9, Regensburg) der ungarische Film „Lajkó – Gypsy in Space“. „Das ist eine politisch herrlich inkorrekte Komödie mit pechschwarzem Humor“, sagt Unger-Fischer. Im Film wird der ungarische „Zigeuner“ Lajkó, der seit seiner Kindheit davon träumt, ins Weltall zu fliegen, 1957 von der Sowjetunion als Kosmonaut ausgewählt. Dabei geht einiges schief... Im Anschluss an den Film findet die Eröffnungsfeier statt.

Von Drama bis Dokumentation

Am 2. März wird um 18.30 Uhr der tragikomische Episodenfilm „Panic Attack“ aus Polen gezeigt. Die Protagonisten werden im Alltag an den Rand des Wahnsinns getrieben – etwa der Computernerd, der mit seiner allzu hundefreundlichen Mutter am Frühstückstisch sitzen muss, die Urlauberin, die zwischen viel zu dicken Nachbarn im Flugzeug eingequetscht wird, oder eine attraktive Rothaarige, die keine Mühe scheut, um einem Verehrer gegenüber ihren Beruf geheimzuhalten.

Düster wird es um 20.30 Uhr mit dem slowakischen Film „Filthy“. Darin geht es um die 17-jährige Lena, die nach einer Vergewaltigung und einem darauf folgenden Suizidversuch in einer heruntergekommenen psychiatrischen Klinik im Bratislava behandelt wird. Elektroschocks und Medikamente treiben die Jugendliche immer tiefer in die innere Abschottung.

Am 3. März wird um 18.30 Uhr zunächst das dokumentarische ungarische Roadmovie „Granny Project“ gezeigt. Darin machen sich drei junge Männer mit ihren Großmüttern auf den Weg in die Vergangenheit: Da ist die britische Ex-Spionin Zan, die in ihren Jugendtagebüchern von Hitler und Mussolini schwärmte, die verschmitzte Lívia, eine ungarische Holocaust-Überlebende, und Gudrun, die mit der deutschen Vergangenheit und ihrer eigenen Rolle darin hadert.

Gastland des Filmfests ist in diesem Jahr die Ukraine. Am 3. März um 20.30 Uhr steht der ukrainische Film „Falling“ auf dem Programm. Das mit Laiendarstellern besetzte Drama aus dem postrevolutionären Kiew erzählt die Geschichte des Mittzwanzigers Anton und der Maidan-Aktivistin Katya.

Kurzfilme aus Tschechien

Am 4. März erwartet die Festival-Besucher ein besonderes Highlight, sagt Lisa Unger-Fischer – der Kurzfilmabend „Best of FAMU“. Dabei präsentieren Studierende der Prager Filmhochschule FAMU ausgewählte Werke. Vier der jungen Filmemacher werden persönlich vor Ort sein und über ihre Arbeit und ihr Studium sprechen. Unger-Fischer hofft, dass auch viele Regensburger Studenten zu der Veranstaltung kommen. Für die hiesigen Studenten gibt es noch ein spezielles Angebot: Am 2. und 3. März geben zwei Dozenten der FAMU einen Workshop zum Thema „Die Kunst des Filmemachens“. Wer sich dafür anmelden will, sollte sich aber beeilen: „Der Workshop im vergangenen Jahr war schnell ausgebucht“, sagt Unger Fischer.

Zum Abschluss des Festivals in Regensburg läuft am 5. März um 18.30 Uhr die polnische Komödie „Exterminator“ über das Revival einer gleichnamigen Metalband und danach, um 20.30 Uhr, der romantische Thriller „Hastrman“ aus Tschechien über einen geheimnisvollen Edelmann, der in Wirklichkeit ein Wassergeist ist.

