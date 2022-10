Dialektserie Frong S’ den Zehetner: „Bei uns herhint is’s recht gmiatli“

Merken

Mail an die Redaktion Geh hi-fiari, damitst wos sigst – ganz nach vorn!. Foto: dpa

Prof. Dr. Ludwig Zehetner Foto: altrofoto.de

„Frong S’ den Zehetner“ ist die am längsten laufende Serie der MZ. Leser fragen, der Dialektforscher antwortet. Die Serie mit Sprachwissenschaftler Prof. Dr. Ludwig Zehetner erscheint am letzten Freitag im Monat.Hifiari, herhint, hihintri

Die bairischen Richtungsadverbien sind zweigliedrig wie die des Standarddeutschen und bestehen aus denselben Bauteilen, nämlich aus „hin“ oder „her“ und einer Präposition („auf, ab, aus“ usw.). In den meisten Gegenden Altbayerns treten jedoch die beiden Elemente in umgekehrter Reihenfolge auf: Die Präposition steht am Anfang. Statt „hinauf, hinab, hinaus“ heißt es „auffi (àffi), owi (oo-e), aussi (àssi)“ (auf-, ab-, aus-hin), und statt „herauf, herab, heraus“ steht „auffa (àffa), owa, aussa (àssa)“ (auf-, ab-, aus-her). Die Richtung – vom Sprecher weg nach vorn – wird mit „fiari“ (fürhin) angegeben: „Geh fiari in de erschte Reih, damitst wos sigst.“ Die Gegenrichtung – auf den Sprecher zu nach vorn – kommt zum Ausdruck mit „fiara“ (für-her): „Wos zàrstn do fiara?“ (Was zerrst du denn da hervor?). Für „oni“ (an-hin) fehlt ein hochsprachliches Pendant: „Mia ham ‚s Plakat an d’Went one pappt“ (an die Wand hin geklebt).

Wird besonderer Nachdruck gelegt auf die Richtung einer Bewegung, kann „hin“ gedoppelt auftreten: einmal mit starker Betonung vor der Präposition und einmal dahinter. Wenn gemeint ist: ‚Ganz nach vorn sollst du es tragen‘, sagt man: „Hi-fiari sollst as drong!“. Wortbildungen wie „hi-fiari, hi-hintri, hi-aussi“ usw. bestehen aus den Elementen „hin“ (betont) + „für / hinter / aus“ + „hin“. Zu den Fällen, wo sich dem Schriftdeutschen gegenüber der bairische Dialekt als überlegen zeigt, gehört die Möglichkeit, die richtungsweisenden Elemente „hin“ und „her“ doppelt zu setzen. „Ruck des Kastl hi-hintri“ (hin-hinter-hin, d. h. ganz weit nach hinten). Verdeutlichend sind auch Lageadverbien wie „hervorn, herhint(en), herunt(en), her-oben, herauß(en) / heraußt“ usw. (vorn, hinten, unten, oben, außen, wo sich der Sprecher befindet). Im überfüllten Saal ruft jemand aus der ersten Reihe: „Do hervorn sàn no freie Plätz.“ Die in einer Ecke der Wirtsstube sitzenden Gäste rufen den anderen zu: „Bei uns herhint is’s recht gmiatli.“ Statt ‚hinüber, herüber‘ verwendet man im größten Teil Altbayerns „ummi, umma“, in der mittleren und nördlichen Oberpfalz aber „iwi, iwa“ (üb(er)hin, üb(er)her). „Umma“ bedeutet auch ‚vorüber‘. Ein bekanntes Herbstlied beginnt so: „Da Summa is umma, falln d’Laawa vom Baam“. Neben „ummi, umma“ gibt es die Formen „numm, rumm“.

Die Abfolge der Wortteile wie in der Hochsprache kommt nämlich ebenfalls vor, und zwar in den Mundarten des westlichen Altbayerns sowie in den städtischen Verkehrssprachen: „nei, nauf, naus; rei, rauf, raus“ usw. Es ist klar, dass immer der Standpunkt der jeweils Sprechenden ausschlaggebend ist. Erfolgt die Bewegung von ihm weg, steht „-i“ (-hin), geht sie auf ihn zu, aber „-a“ (-her). Prinzipiell kennt auch die Standardsprache diese Feinheit. Allerdings gerät dieses System zusehends ins Wanken unter dem Einfluss der norddeutschen Umgangssprache, in welcher die mit „her-“ präfigierten und dann verkürzten Formen verallgemeinert wurden: „rein, raus, runter, rüber“ usw. Die von rechtsextremen Schmierern an die Hauswand gesprayte Parole „Ausländer raus!“ erledigt sich bereits sprachlich von selbst: Wer so etwas schreibt, ist selber draußen – nämlich außerhalb unserer Gesellschaftsordnung. „Raus mit euch!“ kann an sich nur rufen, wer sich selber außen befindet; weist man hingegen andere, die sich im selben Raum aufhalten, an, diesen zu verlassen, müsste es korrekt heißen „Naus mit euch!“.

Ebenfalls als irgendwie unkorrekt empfinden wir die Ortsangabe „hier draußen“; denn „draußen“ impliziert, dass sich der Sprecher innen aufhält. Befindet sich jemand im Haus, stellt er fest: „Do draußt stengan a Hauffa Leid“ (dort draußen). Ist aber der Sprecher selber im Freien, ruft er ins Haus hinein: „Do heraußt stengan a Hauffa Leid“ (da heraußen).

Angeregt von Ute Hartmann

Sie ist gestanden, sie hat gestanden

Was ist nun richtig: „Sie hat vor der Tür gestanden“ oder „Sie ist gestanden“? Beides ist einwandfreies Hochdeutsch. Bei Verben, die eine Position zum Ausdruck bringen, gebraucht das nördliche Deutsch die Konstruktion mit „haben“. Im gesamten Süden des Sprachraums aber, also in Bayern, Baden-Württemberg, in ganz Österreich und in der Schweiz, entspricht die Bildung mit „sein“ dem regionalen Standard: „Du bist gestanden, sie ist gesessen, wir sind gelegen“. Das sind nun einmal sprachgeografische Fakten. Hier gibt es nichts zu diskutieren; fehl am Platz sind Wertungen wie ‚besser‘ und ‚weniger gut‘ oder gar ‚falsch‘. Die Aussage „Sie hat gestanden“ versteht man bei uns nur in dem Sinn, dass sie ein Geständnis abgelegt hat (zu „gestehen“). „Er ist gesessen“ kann auch bedeuten: Er hat eine Gefängnisstrafe verbüßt.

Gleiches wie für die einfachen Verben „stehen, sitzen, liegen, hängen“ gilt für Zusammensetzungen wie „da-, gegenüber-, still-, herumstehen; da-, herum-, vorsitzen; da-, auf-, wach-, vorliegen; herumhängen“ usw. Bei süddeutschen und österreichischen Schriftstellern finden sich reichhaltig Belege, wie zum Beispiel: „Maria, du bist deines Kindes wegen unter dem Kreuz gestanden. Die Frau ist auf ihrer Hausbank gesessen. Magdalena, die damals mit Mumps im Bett gelegen war. Eine schriftliche Mitteilung ist dem Vorsitzenden nicht vorgelegen. Die Fälschungen sind zwischen den Originalen gehängt.“

Wenn auch bei „ein-, ausschlafen“ die Perfektbildung mit „haben“ nachzuweisen ist, bedeutet dies, dass das Empfinden einer aktiven Handlung herrschen kann. Die Mutter sitzt stundenlang am Bett des Babys und wartet, „bis’s ei-gschlaffa hod.“ Schließlich freut sie sich: „Etz hod’s endli ei-gschlaffa.“ Einer wurde früher abgeholt als erwartet und entschuldigte sich, dass er „no gor ned ausgschlaffa ghabt hod.“ Ist hingegen die Rede vom Ausgeschlafen-Sein als Zustand, heißt es: „Heut bin ich gut ausgeschlafen.“

Für Lorenz Justin Loserth

Zwicken, Schlicken, Schmankerl

Seit meiner Kindheit kenne ich den Reim „Der Benedikt / hod’s Loawe zwickt, / hod’s owe-gschlickt, / waar boid dastickt.“ Dazu muss man wissen, dass „zwicken“ hier ‚entwenden‘ bedeutet, synonym mit „kràmpfeln, dàcheln, dàmischhaun, gripsen“ u. a. Der Benedikt hat also eine Semmel oder ein anderes kleines Brotgebäck gestohlen und es „owe-gschlickt“ (hinuntergeschluckt), wobei er fast erstickt wäre. Die Mundart verwendet für „schlucken“ die umgelautete Form „schlücken“, ausgesprochen „schlicka“. Der Familienname Schlicksbier ist daher leicht erklärlich. Umlautentrundung führte auch zur heute üblichen Form „(ver-) schlingen“. Das Verb leitet sich von „Schlund“ her und hieß ursprünglich „schlünden, schlinden“. Für ‚gierig hinunterwürgen, verschlingen‘ sagt man im Bairischen oft „schlintn“, was bereits im Althochdeutschen als „slintan“ auftrat. Bei „Schmankerl“ (delikate Süßspeise, Leckerbissen) ist hier zu nennen. Das aus der bairischen Mundart stammende Wort hat sogar Eingang in die Schriftsprache gefunden. Wahrscheinlich liegt „Schmand, Schmant“ zugrunde. Aus „Schmäntelein“ wurde „Schmànkerl“, wobei sich „nd, nt“ zu „ng, nk“ gewandelt hat.

Für Ulrich Walter