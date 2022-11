Dialekt-Serie Frong S’ den Zehetner: „Jetzt, Leutln, loosts amal zua!“

1917 wurde Ludwig Thomas „Heilige Nacht" veröffentlicht. Der bayerische Schriftsteller erzählt die Weihnachtsgeschichte nach dem Lukasevangelium in bairischem Dialekt.

Prof. Dr. Ludwig Zehetner Foto: altrofoto.de

In den kommenden Adventwochen wird das Werk vielerorts vorgetragen, in Kirchen, in Vereinen, im Familienkreis. Diese Legende, die Ludwig Thoma (1867-1921) im Kriegsjahr 1917 geschaffen hat, ist ein Klassiker der Weihnachtsliteratur geworden. In vierzeiligen gereimten Strophen gestaltet der große bayerische Dichter, was das Lukas-Evangelium überliefert. Das biblische Geschehen hat er ins winterliche Oberbayern versetzt, und die Sprache ist durch und durch bairischer Dialekt in der damals dort üblichen Ausprägung. Den Sinn erfassen die heutigen Hörer sehr wohl: Nur die einfachen und armen Leute begreifen das Wunder der Geburt Christi, die Herzen der Reichen bleiben verstockt. Jedoch bedürfen heute einzelne Wörter und Wendungen der Erklärung, weil sie im Laufe von über 100 Jahren zum Teil außer Gebrauch gekommen sind.

Das fängt schon an mit der Einleitungsstrophe: „Jetzt, Leutln, loosts amal zua! / Mei Gsangl is wohl a weng alt, / Es is aba dennascht schö gnua. / I moan, daß’s enk allesamm gfallt.“ Das bairische Verb „losen“ bedeutet: zuhören, horchen. An anderer Stelle tritt die Variante „lusen“ auf: „Da Simmei lust, aba hört nix mehr.“ Charakteristisch fürs Bairische sind die Pronomen „ees, enk, enker“ (ihr, euch, euer). „Ös Wirt, i sog enk dessell: / Auf enkere Hausel derfts schaugn“ (ihr Wirte, und ich sag euch das, auf eure Hausknechte dürft ihr ein Auge haben). Mit der Schreibung „ös“ will Thoma die geschlossene Qualität des Vokals „e“ zum Ausdruck bringen, auch bei „dös“ (dieses).

Problematisch fürs Lesen durch Ungeübte

Ein eindeutiges bairisches Merkmal ist die Endung „-ts“ in der 2. Person Mehrzahl (ös gehts, lassts, derfts), ebenso der Zwielaut „oa“ (für altes „ei“: Roas, roasn, roatn), „ir“ für „er“ (Hirwa, Kirzn, des Irgst ‚das Ärgste’). Eindeutig sind Konjunktive wie „kunnt, du kriagast, i bleibet, er brauchat, sie fressat, i schlafet jetzt gern“. Schwer erkennbar und problematisch fürs Lesen durch Ungeübte sind Verbformen wie „kamst, nahmst, stand, lag, tat“, die als 1. Vergangenheit missverstanden werden können. Tatsächlich sind es Konjunktive (entsprechend den schriftdeutschen Formen „kämest, nähmest, stände, läge, täte“). Nur selten zeigt Thoma durch Doppelschreibung an, dass überhelles „à“ vorliegt: „Bal jeda so waar, na waar’s schö“ (wäre). Anderswo schafft das Reimwort Klarheit. Wenn sich „traf“ auf „brav“ reimt, ist der helle à-Laut eindeutig (träfe, treffen würde). Ein weiteres Beispiel: „Dös is do koa Traam. Als wenn’s von da Höh oba kam“. Also ist „kam“ als „kààm“ zu sprechen (käme). Auf „staad“ gereimtes „tat“ legt Aussprache und Bedeutung eindeutig fest: nicht schriftdeutsch „tat“ (Präteritum) ist gemeint, sondern bairisch „dààd“ (täte).

In alphabetischer Anordnung folgen einige Ausdrücke, die heute vielen nicht mehr bekannt sind. • „ani“ (Zusammen¬ziehung aus „an-hin“) = hin: „Zum goldna Horn da hamm sa si net ani traut.“ ¬ • „ant“: bedrückend, weh ums Herz: „Dös Streitn, dös tat ins grad and.“ • „bal“ = sobald, wenn, falls. • „derweil lassen“ = Zeit lassen. • „adiam“ = manchmal, gelegentlich, ab und zu: „A diam is, als kam aus der Höh. A diam is, als kam übern Schnee vo z’weitest a hoamlinga Gsang.“ • „drent“ = drüben: „Kriagts ös den schönstn Loh amal da drent“ (Lohn im Jenseits). • „enter“ = jenseits, auf der anderen Seite: „Bei’n Josias enta da Bruck.“ • „ge, gent, gon“: im südlichen Oberbayern häufig verwendete Partikeln, entsprechend eingeschobenem ‚denn, etwa’: „Wer war ge der Bursch? Dös hätt ma ge taugt.“ • „geit“ = gibt: „Koa Ausnahm geits do it mehr.“ • „geraten, graten“ = entbehren, verzichten auf: „Da kunnt oana ’s Bier net ganz gratn.“ • „giften“ zu: der Gift = Zorn, Ärger • „gneißen“ = innewerden, erkennen, geistig erfassen, kapieren: „Bal amal dös oana gneißt.“ • „greinen“: weinen • „Hausl“ = Hausknecht; „hainbuchen, hagelbuchen“ = derb, unverschämt, ordinär: „Auf enkere Hausel derfts schaugn, is jeda a hoanbuachna Gsell.“ • „heunt“ = heute (aus „hiu nahtu“ diese Nacht). • „Hirwa“ = Herberge. • „Hozet, Houzad“ = Hochzeit. • „Kini“ = König. • „roatn, raiten“ = (aus-) rechnen: „Na roats enk de Gschicht a weng zsamm!“ (dann legt euch die Geschichte zurecht, deutet sie.) • „Schab“ = Schaub, Garbe, Bündel. • „schiach“ = abscheulich, widerlich: „Hat da Wind net gar so schiach to; an schiachn Nebl.“ • „Es tat eahm an Schnaufa vahebn“ = es würde ihm den Atem verschlagen. • „Wia hot er si gschriebn?“ = Wie war sein (Familien-) Name? • „sprachen“ = alte Nebenform von ‚sprechen’. • „Unmuss“ = Belastung, Unannehmlichkeit: „Mia brauchan koan Unmuaß net spürn.“ • „zahnen“ = höhnisch grinsen: „Er lacht und zahnt recht und prahlt si no groß.“

Bei einigen Fremdwörtern fällt lautliche Vereinfachung oder Verzerrung auf. • „dischkrien“ = sich unterhalten (von frz. dis-courir). • „Katekisimus“ = Katechismus. • „Loschie“ = Logis, Wohnung, Quartier, Unterkunft. • „loschiern“ = wohnen. • „schiniern“: „Was eahm denn heut so schiniert?“ = was ihn stört (frz. gêner). • „Spetakl“ = Spektakel: „Do wird koa Spetakl net gmacht.“ • „Standari“ = Schandari, Gendarmerie, Polizei.

Das typisch bairische Verbalpräfix „der-“ taucht auf in „derleben, derbarmen, derheben“ = erleben, erbarmen, bewältigen. • „Sie kunnt’s eahm bald nimma dageh“ = sie konnte fast nicht mehr weitergehen. • „verzählen, verlauben (valaab’n)“ = erzählen, erlauben. • Verkleinerungsformen mit dem Suffix „-ei“: „De Sternein scheina so klar; Hansei, Simmei“ (zu: Sterne, Johann, Simon).

Charakteristisch für mittelbairische Dialekte

Charakteristisches Merkmal der mittelbairischen Dialekte ist die l-Vokalisierung. Thoma schreibt zwar „alt, gfallt, amal, Fall, verstellt, Kält, Wald“, doch verraten eingestreute Lautformen wie „vui, oiwei, wui“ (viel, allweil, will), dass die Vokalisierung für den Autor selbstverständlich war. Demnach sind auch „alt, gfallt, Wald“ usw. zu sprechen als „oid, gfoid, Woid, boid, boi, amoi“.

Beim Wortausgang „-el“ verfährt der Autor inkonsequent. Er schreibt „Schimmiwirt“ (Gasthof zum Schimmel), demnach müsste es auch „Lampiwirt“ heißen, nicht aber „Lamplwirt“ (Gasthof zum Lamm). Absolut stimmige Mundart liegt vor bei „Es feit net so weit“ und „waar’s gfeit gwen“. Das Verb „fehlen“ geht auf mhd. „vælen“ zurück (entlehnt aus altfranzösisch „faillir“), daher bairisch „fàin“ (abweichend von der jüngeren Lautung „fäin“, die auf der Schriftsprache beruht). Merkmale der Mundarten im südwestlichen Oberbayern sind „de meischtn, Angscht, sinscht“ (die meisten, Angst, sonst), „it“ (nicht), „ins, insa“ (uns, unser).