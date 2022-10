Dialektserie Frong S’ den Zehetner: „Mir ramma, Ramadama, Ramaduri“

Mail an die Redaktion Müllsammeln am Straßenrand hört sich im Dialekt gleich viel hübscher an. Foto: dpa

Prof. Ludwig Zehetner Foto: altrofoto.de

Zur Serie gibt es auch Videos.

Die Serie mit Sprachwissenschaftler Prof. Dr. Ludwig Zehetner erscheint immer am letzten Freitag im Monat.

1. GRAI, GRAIN, GRAIGODAN

„Dua de Wimmerln fei ja ned aufgrain!“ mahnt die Mutter den von Insektenstichen oder Akne-Pusteln geplagten Buben. Gemeint ist: Er soll sie nicht aufkratzen. Scharren die Hühner oder der Hund in der Erde, sagt man, sie „gràin, gràlln“. Im Lied von der heiß begehrten Wirtsdirn von Haslbach heißt es: „Am Sunnta gemma wieder auf Niederndorf, / lassma uns wieder a weng zkreiln.“ Das mundartliche Verb „gràin“ leitet sich her von „Kralle“, womit auch die Finger gemeint sein können (siehe Text 2). Von einem Habgierigen heißt es: „Der lasst oiss mitgeh, wos eam in g’Grài kimmt.“ Den mittelbairischen Formen „gràin, Grài“ entsprechen die nordbairischen Lautungen „gràlln, Gràll“ mit Erhaltung des Konsonanten „l“. Zum Auflockern der Erde im Garten verwendet man eine „Grail“, das ist eine drei- oder vierzinkige abgewinkelte eiserne Gabel. In Gartenratgebern wird das Wort meist „Kreiel“ geschrieben. Ein größeres solches Werkzeug benutzt der Landwirt zum Auseinanderziehen von Stallmist. Bei dieser Bezeichnung handelt es sich um eine Ableitung mit „-el“ (vgl. „die Gabel“) zum Wortstamm „Kräll-“, lemmatisiert „Krällel“. – Die Zither, seltener auch die Gitarre, nennt man scherzhaft „Grai-Godan“. Wenn man auf instrumentale Begleitung des Gesangs hofft, fragt man: „Host dein’ Graigodan dabei?“ Zither und Gitarre werden ja gespielt, indem man mit den Fingern quasi über die Saiten „kratzt“. In die Schriftsprache transponiert, erhält man „Krällgatter“. Das dialektale Wort weist ein zusätzliches „-n“ auf wie andere Singularformen, z. B. „Hadern, Hosn, Hittn, Blosn“ (Hader, Hose, Hütte, Blase). Im Bairischen ist „Gatter“ übrigens männlichen Geschlechts: „der Godan“ (Weidetor, Zauntür).

2. PRATZEN, KLUPPERL, GRIFFEL

Die Speisenkarte eines Landgasthofs bei Neunburg vorm Wald verspricht „Schnitzel, so grouß wej en olt’n Schmied vo Penting seine Bratz’n. Dazou git’s gröste Erdepfl und an Solot“ – perfekter Dialekt! Große, derbe Hände sind „Pratzen“ (Singular „Pratz“). „Die Handteller waren breit und kräftig, richtige Bauernpratzen. – Musst du denn immer alles in der Bratz haben?“ – Hängt man Wäschestücke zum Trocknen an die Leine, so dienen dazu Wäscheklammern. Ehedem bestanden sie einfach aus einem gespaltenen Stück Holz, später aus zwei in bestimmter Art geformten Hölzchen, von den zwei Bügeln einer kleinen Metallfeder zusammengehalten. Heute sind sie meist aus Kunststoff. Mag sich auch der Gegenstand gewandelt haben, das Wort „Klupperl“ ist geblieben. Gemeindeutsch ist die Bezeichnung „Kluppe“ für Klammer, Klemme, Zwangholz’. Man staunt, im Duden den Eintrag zu finden: „Klupperl, das – bayr. für Wäscheklammer; scherzhaft für Finger“. Tatsächlich ist letztere Bedeutung sehr verbreitet. „Mi friat’s gscheit in’ Gluppal.“ Über jemanden, der sich peinlich verkalkuliert und empfindlichen Schaden erlitten hat, wird gehöhnt: „Der hod se sauwa seine Gluppal vobrennt!“ Außer als „Grài“ oder „Glupperl“ können die Finger auch als „Griffeln“ bezeichnet werden, derb auch „Wichsgriffeln“. Das Wort „Griffel“ ist mit dem Suffix „-el“ von „greifen“ abgeleitet; mit den Fingern wird ja gegriffen. Warnend sagt man: „Dua deine Griffen weg vo dem Zeug do!“

3. BOANDL, DIRNDL, SCHWEINDERL

In Franz von Kobells Novelle „Die Gschicht von Brandner Kaspar“ (1871) taucht als Name des personifizierten Todes zum ersten Mal „Boanlkramer“ auf. Kobell schreibt „Boanl“ für die Verkleinerungsform von „Bõa“ (Bein, Knochen), während heute „Boandl“ ebenso selbstverständlich ist wie „Hendl, Pfandl, Hörndl, Schweindl, Mandl, Ahndl“ (zu: Henne, Pfanne, Horn, Schwein, Mann, Ahne). Endet ein Wortstamm mit „n“, so schiebt sich vor das Diminutivsuffix „-l“ als Sprosskonsonant ein „-d-“: „Kàndl, Wàndl, Stoandl, Körndl, Sterndl (z. B. Sterndlwerfer ‚Wunderkerze’), Màriàndl, Heindl“ (zu: Kanne, Wanne, Stein, Korn, Stern, Marianne, Heinrich). Bei vielen Wörtern hat sich die Form mit „-dl“ in der Schreibung durchgesetzt, fraglos bei „Brathendl, Dirndl“. Hochsprachlich geworden ist „Dirndl“ als Bezeichnung für ein Trachtenkleid. In der Bedeutung ‚Mädchen’ tritt das Wort mundartlich auf als „Diandl“, „Deandl“. Eine kleine Gartenhaue (bairisch „Hãu“) mit herzförmigem Blatt heißt „Heindl“ (eigentlich: „Häunl, Häundl“). Andere Wörter findet man mit oder ohne d-Einschub, z. B. „Bründl“ neben „Brünnl“. Ohne artikulatorische Begründung erscheint der Sprosskonsonant auch vor „-erl“: „a guads Weinderl, Sternderl, Mànderl, Màndei“. Vielen noch in Erinnerung ist das „Schweinderl“, das Sparschwein, in das Robert Lemke beim Heiteren Berufe-Raten die Münzen steckte.

4. RAMA, RAMADURI, RAMADAMA

Nach dem Zweiten Weltkrieg lag ein Großteil Münchens in Trümmern. Thomas Wimmer (1887-1964), damals 3., bald 2.Bürgermeister, ermunterte die Bevölkerung zur Beseitigung des Schutts der zerbombten Ruinen mit der Aufforderung „Rama dama“. Der beliebte Wimmer Dammerl wurde 1948 zum Oberbürgermeister der Landeshauptstadt gewählt und war die treibende Kraft des Wiederaufbaus von München. Der Zeit des Kriegsendes und den entbehrungsreichen Jahren danach setzte 1991 Joseph Vilsmaier ein Denkmal mit dem Kinofilm „Rama dama“. Wenn heute unter Beteiligung von Schulklassen und Vereinen das organisierte Aufsammeln von Müll in Wald und Flur oder an Straßenrändern stattfindet, wird diese Aktion als „Ramadama“ bezeichnet. Das ist nichts anderes als der Satz „Ràmma dàn ma“ (räumen tun wir), verschmolzen zu einem einzigen Wort, das inzwischen allgemein gebraucht wird. Wie man Baum, Bäume, Traum, träumen, versäumen, streuen, Streu’ in der Mundart ausspricht als „Bàm, Dràm, dràmma, vosàmma, stràn, Strà“, so auch ‚räumen’ als „ràmma“. Die Verbform „dàn“, eine Variante von „(mia) dean“ (wir tun), findet sich assimiliert an den Anlaut des zu „ma“ verkürzten Pronomens (vgl. „sàmma, gemma“ – seien wir, gehen wir‘).

Als handle es sich um die Entlehnung aus dem Italienischen, klingt „Ràmàduri“. Es bedeutet einfach ‚Räumen tu ich’. Für ‚tu ich’ steht „dua-r-i“, weil zwischen die aufeinandertreffenden Vokale (Hiat) ein „r“ eingeschoben erscheint.