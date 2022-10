Dialektserie Frong S’ den Zehetner: Wart, di holt no der Spàrifànkerl!

„Der stinkerte Gankerl, der Sparifankerl mit der roten Zunge": Der Teufel ist aus dem Kasperltheater nicht wegzudenken.

Prof. Dr. Ludwig Zehetner Foto: altrofoto.de

Die Serie mit Sprachwissenschaftler Prof. Dr. Ludwig Zehetner erscheint immer am letzten Freitag im Monat.

1. Ginkel, Gankerl, Fankerl

Als „Ginkerl, Gànkerl, Fànkerl“ bezeichnet man ein freches, allzu lebhaftes Kind. Eigentlich handelt es sich dabei um Hüllnamen für den Teufel, den Satan. Die Wörter treten auf in Zusammensetzungen wie „Springginkerl, Spàdi-, Spàri-, Spirifànkerl“. Einen bösen Kerl, der seine Mitmenschen peinigt und schikaniert, nennt man einen „Teufel“, ein notorischer Brandstifter etwa ist ein „Feuerteufel“. Von einem Lausbuben, der schlimme Streiche anstellt und allem guten Zureden unzugänglich ist, kann es heißen: „Er ist ein wahrer Teufel.“ Weit harmloser, allein schon wegen der Verkleinerungssilbe „-erl“, klingen die mundartlichen Wörter „Gànkerl“ und „Fànkerl“. Ein aufgewecktes, umtriebiges Kerlchen oder ein Quälgeist ist ein „Fànkerl“. In einem Gedicht von Max Peinkofer gelobt der Bub dem Krampus: „Will nicht wie ein Fankerl schreien und werken.“ Wolfgang Johannes Bekh schildert die Figuren eines Kasperltheaters: „Der stinkerte Gankerl, der Sparifankerl mit der roten Zunge lugte heraus, und auch des Teufels Großmutter fehlte nicht.“ Wie „Gànkerl, Fànkerl“ sind „Spàri-, Spàni-, Spàdifànkerl“ eher lustige Bezeichnungen für den Teufel. Wenn jemand gotteslästerlich flucht, droht man: „Wart, di holt no der Spàrifànkerl!“

Frage von Peter Ferstl

2. Die Oma hod „an gfàdschdn Hàx“

Die bairischen Ausdrücke „Fatsche(n), einfatschen“ bzw. „Fasche(n), einfaschen“ sind Lehnwörter aus dem Italienischen, sie gehen zurück auf „fascia“ [fašša], was ‚Band, Binde, Bandage, Wickelbinde‘ bedeutet. Österreichische Wörterbücher enthalten „Fasche, faschen“ und geben die bei uns verbreiteten Formen „Fatsche, fatschen“ als Varianten an. „Dei Ellabong-Glenk is entzuntn. Dua’s ei-fàdschn!“ Wenn die Oma „an gfàdschdn Hàx“ hat, so ist gemeint, dass ihr Bein bandagiert ist, mit Binden gewickelt. Der italienische Plural „fasce“ [fašše] kommt vor in „bambino in fasce“ (in Windeln gewickeltes Kind), dem unser „Fatschenkindl“ entspricht, ein in der Volkskunde üblicher Begriff, womit eine Wachsfigur des in Windeln gewickelten Jesuskinds in der Krippe bezeichnet wird. – Fast gleichen Ursprungs sind „Faschismus, Faschist“. Italienisch „fascio“ [faššo] bedeutet ‚Bund, Bündnis‘ und geht zurück auf lateinisch „fascis“. Mit der Pluralform „fasces“ wurde im alten Rom das Rutenbündel bezeichnet, aus dem ein Beil ragte. Als Symbol der Gewalt über Leben und Tod trugen es Liktoren bei öffentlichen Auftritten den Herrschern, Konsuln und Prätoren, voran. Anfang der 1920er Jahre übernahm Mussolinis politische Bewegung die Bezeichnung von vorangegangenen sozial-revolutionären Arbeiterbünden, den „fasci dei lavoratori“. Ebenfalls von lateinisch „fas-cis“ hergeleitet sind „Faschine“ (Weidenrutenbündel, verwendet zum Schutz vor Erd-abrutschen an Ufern und Wegen) und „Faszikel“ (Aktenbündel). Trotz großer Ähnlichkeit haben „Faszination, faszinieren“ eine andere Etymologie.

Für Hannes Nigl

3. Binkel, Wimmerl, Suierl

So lauten die bairischen Entsprechungen für ‚Beule, Pickel, Pustel‘. Die Grundbedeutung von „Binkel, Wimmerl“ ist: ‚Hervorwölbendes‘. So versteht man, warum auch das Gürteltäschchen von Wanderern, Bergsteigern und Skifahrern „Binkerl“ oder „Wimmerl“ heißt. Ohne Verkleinerungsendung steht „Binken“ für: a) knorriger Ast, verwachsenes Stück Holz; b) ungehobeltes, geschertes Mannsbild, Làckel. Mit „Wimmer“ hat man ehedem einen knorrigen Auswuchs an einem Baum bezeichnet. „Verwimmert“ können Baumstämme sein; auf Menschen bezogen, bedeutet das Adjektiv: ‚verwachsen, missgestaltet’, auch ‚verwahrlost, missraten’. Während ein Wimmerl auf der Haut unterschiedliche Ursachen haben kann, sind die Erreger von „Suierln“ eindeutig Herpes-Viren. Dass sie auch als „Hitzwimmerl“ bezeichnet werden, verweist darauf, dass intensive Sonneneinstrahlung zu Herpesbläschen auf den Lippen führen kann. Auch durch Ekel können sie ausgelöst werden: „Wenn’s aus am Masskruag trinkt, vor dem’s ihr graust, fahrt ihr glei a Suial auf.“ Man hielt solche Hautirritationen offenbar für die Auswirkung einer Übersäuerung der Körpersäfte (mhd. „siure“, zu „sûr“ (sauer); die Verhochdeutschung von „Suierl“ wäre „Säuerlein“).

4. Bamhackl, Wern, Oass

Ein paar andere lästige Hautveränderungen: Entzündete Hautrisse, Schorf an Waden oder Armen, die bei mangelnder Reinlichkeit schwer heilen und zu Ekzemen werden, nennt man „Bàmhàckl“, was auch ein Mundartwort für den Specht ist. Ein flechtenartiger Hautausschlag heißt im Dialekt „Zittrach(en), Zittroch“. Als bewährtes Hausmittel empfiehlt sich, dicke saftige Blätter der Hauswurz zu zerquetschen und sie auf Zittrachen, Brandwunden, Wespen- oder Bienenstiche zu legen. Sehr störend ist ein Gerstenkorn am Augenlid. Eine solche eitrige Entzündung einer Wimpern-Haarbalgdrüse heißt schriftdeutsch „Werre“, bairisch „Wern“; gängige Nebenformen sind „Werl, Querl, Quern, Wernäugl (-aigl), Wernlöchl“. Mit „Werre, Wern“ bezeichnet man auch die Maulwurfsgrille, ein Schadtier, das gefürchtet ist, weil es den Boden zerwühlt und den Pflanzen die Wurzeln abfrisst. Wer hat nicht schon einmal darunter gelitten, dass sich ein Abszess, ein Furunkel bildet. Dabei handelt es sich laut Lexikon um eine „Eiteransammlung in einer anatomisch nicht vorgebildeten Gewebshöhle, die von einem entzündlichen Wall aus Granulationsgewebe abgegrenzt ist.“ ‚Abszess‘ und ‚Furunkel‘ gehören der medizinischen Fachsprache an, die mundartliche Bezeichnung ist „das / der Oass“ oder „das Oassl“, nordbairisch „Oiss(l)“. Die österreichische Entsprechung „Ass, Assl“ steht sogar in den Wörterbüchern. Es sind Lautformen von „Eiß“ bzw. von der mit „-l“ gebildeten Verkleinerung, bei welcher auch ein „t“ eingefügt sein kann, so dass sich „Àsstl“ ergibt. Im mittelalterlichen Lehrgedicht „Der Renner“ des Hugo von Trimberg (1230-1313) heißt es im Gleichnis vom reichen Prasser und dem armen Lazarus, dass dessen Leib „voller aizze“ war, also übersät von Geschwüren. „Eiß“ leitet sich vom selben Wortstamm her wie „Eiter“, die aus Geschwüren austretende Flüssigkeit. Wie im alten Deutsch wird „Eiter“ im Dialekt heute meist als Neutrum gebraucht: „das Eiter“, nur selten allerdings in der zu erwartenden Lautung „’s Oatta“.

Angeregt von Franz Kerschensteiner

5. Mei, das is mir aber jetzt zwider

Einen mürrischen, verdrießlichen, ständig missgelaunten Zeitgenossen, den man anderswo „Griesgram, Sauertopf, Miesepeter, Nieselpriem“ nennt, bezeichnet man bei uns als „Grantler, Grantlhauer“ oder „Zwiderwurzen“. „Die zwidere Wurzen, bei der ich logier, hockt mir im Genick wegen der Miete“, findet sich in einem Roman von Robert Hültner. Bairisch „zwider“ und schriftsprachlich „zuwider“ gehen zwar auf altdeutsch „zewidere“ (widerwärtig, entgegengesetzt) zurück, doch dem Sinn nach decken sich die beiden Wörter nur bedingt. Wir verwenden „zwider“ im Sinn von ‚peinlich, unangenehm, lästig‘, etwa in dem Satz: „Mei, das is mir aber jetzt zwider, dass ich kein Geld bei mir hab.“

Für Roman Moser