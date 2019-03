Verkehr Frontal-Crash in Vohenstrauß: Frau tot Eine Beifahrerin starb am Freitag. Wie es zu dem schweren Zusammenstoß in der Oberpfalz kam, ist unklar.

Vohenstrauß.Der Unfall ereignete sich am Freitagmorgen in Vohenstrauß (Landkreis Neustadt an der Waldnaab), wie die Polizei mitteilte. Der Fahrer des Unfallwagens wurde demnach leicht verletzt.

Die Beifahrerin wurde mit dem Hubschrauber in eine Klinik geflogen. Dort starb sie den Angaben zufolge an ihren Verletzungen. Ob es noch weitere Verletzte gab und wie es genau zu dem Unfall kam, war zunächst unklar. Die Straße wurde vorübergehend gesperrt.

