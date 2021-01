Anzeige

Verkehr Frontalzusammenstoß: 61-Jährige stirbt bei Autounfall Beim Frontalzusammenstoß zweier Wagen ist eine 61-Jährige im Ostallgäu gestorben.

Mail an die Redaktion Der Schriftzug „Unfall“ leuchtet an einem Streifenwagen. Foto: Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Biessenhofen.Eine entgegenkommende Autofahrerin sei in den Gegenverkehr geraten und gegen ihr Fahrzeug geprallt, teilte die Polizei am Freitagabend mit. Die 61-Jährige sei eingeklemmt worden und noch an der Unfallstelle gestorben. Warum die 29-Jährige am Nachmittag auf der Bundesstraße zwischen Kaufbeuren und Biessenhofen von der eigenen Fahrspur abkam, war zunächst unklar. Gutachter sollen die Unfallursache klären.