Prozesse „Froschbanden“-Prozess: begrenzte Haftstrafen gefordert Im Münchner Prozess gegen die „Froschbande“ haben alle Verteidiger der acht Angeklagten am Montag zeitlich begrenzte Haftstrafen gefordert. Laut Anklage hatten die aus Rumänien stammenden und teils miteinander verwandten Männer im September 2015 ein Rentnerehepaar in seinem Haus in Seefeld (Landkreis Starnberg) überfallen und ausgeraubt. Dabei sollen sie das Paar schwer verletzt und in eine Besenkammer gesperrt haben. Der Mann starb, die Frau wurde nach Tagen gerettet.

Eine Statue der Justizia. Foto: Peter Steffen/Archiv

München.Die Verteidiger der mutmaßlichen Haupttäter plädierten auf schweren Raub mit Todesfolge, einer davon zusätzlich auf Tötung durch Unterlassen. „Er war zu feige, den Rettungswagen zu rufen“, so der Anwalt. Die Verteidiger der beiden Fahrer forderten wiederum eine Verurteilung wegen Beihilfe zum schweren Raub. „Mein Mandant hat den Tod des Opfers nicht gewollt“, so einer der Verteidiger der beiden Fahrer. Die Staatsanwältin hatte dagegen für alle acht Angeklagten - also auch für die beiden Fahrer - eine Verurteilung wegen Mordes und die Feststellung der besonderen Schwere der Schuld beantragt. Das Urteil soll am kommenden Montag gesprochen werden (17. Dezember).

Die Angeklagten sollen Serientäter sein. Wegen ihrer nächtlichen Überfälle und ihrer Körperhaltung wurde die Gruppe als „Froschbande“ bekannt.