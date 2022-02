Anzeige

Verkehr Frost und Glätte sorgen für Unfälle Besonders im Süden Bayerns kamen einige Fahrzeuge von der Fahrbahn ab. Es blieb jedoch überwiegend bei Blechschäden.

Mail an die Redaktion Fahrspuren zeichnen sich im Eis auf einer Fahrbahn ab. Foto: Sebastian Willnow/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

München.Schnee und Glätte haben in Bayern für schwierige Straßenverhältnisse gesorgt. Vor allem im Süden des Freistaats kam es zu einigen Unfällen, wie Polizeisprecher am Mittwochmorgen mitteilten. Dabei blieb es überwiegend bei Blechschäden. In Böhen (Landkreis Unterallgäu) war den Angaben zufolge ein Wagen auf der glatten Straße von der Kurve abgekommen und in einen Graben gerutscht. Die vier Insassen des Fahrzeugs wurden laut Polizeiangaben leicht verletzt.

Auf der Autobahn 7 bei Bad Grönenbach im Unterallgäu geriet ein Lastwagen ins Rutschen, stieß gegen die Leitplanke und versperrte schließlich die Autobahn in Fahrtrichtung Füssen (Landkreis Ostallgäu). Die Polizei leitete den Verkehr um, der Wagen wurde abgeschleppt und die Straße wieder freigegeben. Der Fahrer wurde leicht verletzt. Der Deutsche Wetterdienst warnte in Bayern vor Glätte und Frost, im Süden Bayerns sogar vor starkem Schneefall und Schneeverwehung.

