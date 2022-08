2. Bundesliga Frühe Ausfälle: 1. FC Nürnberg erkämpft Remis in Regensburg

Der 1. FC Nürnberg hat den Topstartern des SSV Jahn Regensburg die ersten Punkte abgenommen. Trotz frühen Verletzungspechs erkämpften sich die Franken am Samstag in der 2. Fußball-Bundesliga ein torloses Remis bei den weiter ungeschlagenen Oberpfälzern. In einem phasenweise hitzigen Duell im mit 15 210 Zuschauern ausverkauften Stadion blieben die Regensburger erneut ohne Gegentor und auch vorerst an der Tabellenspitze. Der „Club“ liegt nach dem dritten Spieltag im Mittelfeld.

dpa