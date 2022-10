Basketball Früherer Basketball-Serienmeister Bamberg am Boden

Der einstige Basketball-Serienmeister Brose Bamberg ist vorläufig am sportlichen Tiefpunkt angekommen. Nach der 78:81-Niederlage der Oberfranken gegen den Kosovo-Vertreter Golden Eagle Ylli bat Trainer Oren Amiel öffentlich um Verzeihung. „Es war ein peinlicher Auftritt und ich möchte mich bei den Fans entschuldigen. Das ist nicht das, was wir ihnen zeigen wollen. So ein Spiel haben sie nicht verdient“, sagte der Coach nach der enttäuschenden Niederlage im Fiba Europe Cup am Mittwochabend.

dpa