Steuern Früherer BFH-Präsident Offerhaus gestorben Der frühere Präsident des Bundesfinanzhofs, Klaus Offerhaus, ist am Samstag kurz nach seinem 85.

Klaus Offerhaus, aufgenommen am 9.2.1999 in München. Foto: Frank Leonhardt/dpa

München.Geburtstag in München gestorben. Das teilte das höchste deutsche Steuergericht am Montag mit. Der gebürtige Mannheimer Offerhaus war 1975 zum Bundesrichter am BFH gewählt worden, war ab 1990 Vizepräsident und von 1994 bis 1999 Präsident des Gerichts.

„In seiner fast 25-jährigen Tätigkeit als Bundesrichter hat Klaus Offerhaus wie kaum ein anderer das Wirken des Bundesfinanzhofs beeinflusst und sich immer wieder für die Vereinfachung des Steuerrechts und dessen Transparenz für die Steuerpflichtigen eingesetzt“, teilte der BFH mit. Einen bleibenden Namen habe sich der Professor auch als Rechtswissenschaftler gemacht.