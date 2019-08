Basketball Früherer Nationalspieler Schaffartzik trainiert in München Der frühere Bayern-Basketballer Heiko Schaffartzik trainiert bei den Münchnern mit.

München.Der Spielmacher der Meistermannschaft von 2014 unterstützt seinen ehemaligen Verein derzeit angesichts der Abwesenheit der Nationalspieler für die WM in China. „Heiko ist kurzfristig auf uns zugekommen, ob er sich bei uns fit halten könnte, bis er sein neues sportliches Ziel kennt. Angesichts des Fehlens etwa von Maodo Lo in der Vorbereitung hat das jetzt für diese erste Trainingsphase gut zusammengepasst, zumal Heiko eben sehr erfahren und in einer guten Verfassung ist“, erklärte Geschäftsführer Marko Pesic am Montag.

Schaffartzik absolvierte zwischen 2013 und 2015 für die Bayern 91 Spiele, ehe er nach Frankreich wechselte. Nach einer Knieverletzung vor einem Jahr zerschlug sich ein Engagement in Spanien. Der 35 Jahre alte frühere Nationalspieler hält sich nun schon seit einigen Tagen in München fit. Der FC Bayern bestreitet am Dienstag (18.00 Uhr) in Rosenheim sein erstes Testspiel gegen das College-Team der Stanford University.