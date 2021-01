Anzeige

Bundestag Früherer Wirecard-Finanzvorstand bestreitet Verstrickung Der frühere Finanzvorstand des Skandalunternehmens Wirecard hat jegliche Beteiligung an dem mutmaßlichen Milliardenbetrug bestritten.

Merken

Mail an die Redaktion Der Schriftzug von Wirecard ist an der Firmenzentrale zu sehen. Foto: Peter Kneffel/dpa

Berlin.Im Untersuchungsausschuss des Bundestags sagte er am Donnerstag, die umstrittenen Treuhandkonten hätten nicht in seinem Aufgabenbereich gelegen. Vielmehr sei der inzwischen untergetauchte Wirecard-Manager Jan Marsalek zuständig gewesen. „Zu keiner Zeit sind mir die derzeit in Rede stehenden kriminellen Machenschaften anderer Personen in der Wirecard AG mitgeteilt, angedeutet oder sonst bekannt geworden“, betonte der Finanzvorstand. „Ich hatte davon keine Kenntnis.“

Von dem Verdacht, das Geld auf den Treuhandkonten könnte womöglich gar nicht existieren, sei er völlig überrascht worden. Marsalek habe ihm die Werte auf diesen Konten stets bestätigt. Der Manager betonte zudem, er habe von dem mutmaßlichen Betrug nicht profitiert, habe von Wirecard zu keiner Zeit außervertragliche Zuwendungen oder Darlehen erhalten. Vielmehr seien seine persönlichen Lebens- und Berufsperspektiven „erschüttert und nachhaltig zerstört worden“.

Der inzwischen insolvente Dax-Konzern Wirecard soll über Jahre Scheingewinne ausgewiesen haben. Treuhandkonten mit Milliardensummen sollen überhaupt nicht existiert haben. Im Sommer hatte das aufstrebende Fintech Luftbuchungen von 1,9 Milliarden Euro eingeräumt - insgesamt könnte es nach Ermittlungen der Staatsanwaltschaft sogar um mehr als drei Milliarden gehen.

© dpa-infocom, dpa:210128-99-205443/2