Schwimmen Frühlingsfit: Eisbader steigen coronabedingt allein ins Nass

Eisbader in Brandenburg machen sich fit für den Frühling - aber coronabedingt nicht gemeinsam: Die etwa 24 Mitglieder des Vereins „Brandenburger Eisbären“ gingen derzeit zwar nicht in der Gruppe ins kalte Wasser wie sonst dreimal die Woche, aber jeder für sich ziehe das „Training“ trotzdem durch, berichtete die Vereinsvorsitzende Jutta Tasche der Deutschen Presse-Agentur am Samstag.