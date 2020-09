Anzeige

Regensburg Frühstudium: Frist läuft bis30. September Noch bis 30. September 2020 können sich begabte und motivierte Schülerinnen und Schüler aus Stadt und Region Regensburg für das Frühstudium an der Universität bewerben.

Mail an die Redaktion Gute Aussichten für begabte Schüler: Im Frühstudium an der Universität Regensburg können bereits während der Schulzeit Leistungspunkte erworben werden. Foto: Universität Regensburg, Axel Roitzsch

Regensburg.Bereits während der Schulzeit können Frühstudierende universitäre Veranstaltungen besuchen und sich die so erbrachten Studienleistungen für ein späteres reguläres Studium anerkennen lassen.

Schon seit dem Wintersemester 2007/08 bietet die Universität Regensburg das Frühstudium für motivierte junge Menschen ab der 10. Klasse an Gymnasien, Fachoberschulen oder Beruflichen Oberschulen an. Die Teilnahme am Frühstudium ist kostenlos, das Lehrangebot breitgefächert – es reicht von Betriebswirtschaftslehre über Jura, Politikwissenschaft, Sprach- und Kulturwissenschaften bis hin zu Geschichte. Die Frühstudierenden besuchen die gleichen Veranstaltungen wie ihre regulär eingeschriebenen Kommilitonen: Die Vorlesungen, Seminare und Übungen sind durchweg auf universitärem Niveau und auch die Prüfungen sind für Früh- und Normal-Studierende die gleichen. Die Bewerbungsunterlagen stehen auf der Homepage der Universität zum Download zur Verfügung und müssen bis 30. September ein gereicht werden.