Fussball FSV Mainz 05 gerüstet für Gang zum FC Bayern München Mit dem richtigen Plan rechnet sich der FSV Mainz 05 beim gerade in der Champions League gescheiterten FC Bayern München Chancen auf ein respektables Ergebnis aus.

Merken

Mail an die Redaktion Der Mainzer Trainer Sandro Schwarz. Foto: Torsten Silz

Mainz.„Wir wollen unserem eigenen Anspruch gerecht werden und alles rausfeuern, was in uns steckt. Wir fühlen uns gerüstet“, sagte Trainer Sandro Schwarz am Freitag. Im schweren Gastspiel beim Tabellenführer an diesem Sonntag (18.00 Uhr) muss Schwarz neben Torhüter René Adler auf den erkrankten Emil Berggreen sowie die verletzten Philipp Mwene und Gerrit Holtmann verzichten.