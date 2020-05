Anzeige

Kriminalität Fünf Drogenhändler verhaftet Die Kripo hat eine Bande von Drogenhändlern im Raum Ingolstadt ausgehoben.

Mail an die Redaktion Handschellen liegen auf einem Tisch. Foto: Armin Weigel/dpa/Symbolbild

Ingolstadt.Fünf Tatverdächtige seien in Haft, fast 17 Kilogramm Marihuana seien sichergestellt worden, teilte das Polizeipräsidium am Freitag mit.

Nach der Verhaftung zweier „Regionsversorger“ im September fahndete die Kripo weiter nach den Hintermännern und nahm am Dienstag ein Brüderpaar im Alter von 25 und 29 Jahren in Ingolstadt fest. Dabei seien fast 5 Kilo Marihuana sichergestellt worden.

Anschließend fassten die Beamten in Manching einen 30-jährigen „Kunden“ mit einem Kilo Marihuana und 5000 Euro Bargeld in seinem Auto. In seiner Wohnung beschlagnahmten die Beamten weitere 6 Kilo. Am Mittwoch nahm die Polizei schließlich einen 32-jährigen Ingolstädter fest, der regelmäßig am Drogenhandel beteiligt gewesen sein soll. Auch ihn schickte der Ermittlungsrichter in Untersuchungshaft.