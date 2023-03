Verkehr Fünf Klimaaktivisten auf Passauer Straße festgeklebt

Fünf Klimaaktivisten haben sich in Passau auf der Angerstraße festgeklebt und so die Straße blockiert. Die Aktion am Montagmorgen führte zu erheblichen Verkehrsbehinderungen, wie die Polizei mitteilte. Die Polizei habe die Protestierenden entfernt und mit auf die Dienststelle gebracht, sagte ein Sprecher.

dpa