Landkreis Forchheim Fünf Schwerverletzte bei Autounfall in Oberfranken

Bei einem Verkehrsunfall in Gößweinstein im Landkreis Forchheim sind am Samstag fünf Menschen schwer verletzt worden. Wie die Polizei in Bayern mitteilte, kollidierte der Kleinbus eines 57-Jährigen wegen zu hoher Geschwindigkeit in einer Kurve mit dem Auto eines 24-Jährigen. Die vier Insassen des Autos mussten mit Rettungshubschraubern und Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht werden.

dpa