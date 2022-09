Gewinnspiel Fünf Standorte: Gewinnen Sie eine traumhafte Auszeit in den Bergen

Mail an die Redaktion Im Mondi Hotel Tscherms bei Meran urlauben Gäste zwischen Gipfeln und Palmen. Fotos: www.mondihotels.com

Das Resort am Grundlsee lädt dazu ein, eine außergewöhnlich genussreiche Auszeit im Ausserland zu verbringen.

Sehnen Sie sich nach Genussmomenten? Herzlicher Gastfreundschaft? Ein bisschen Luxus? Und feinem Wohlfühlambiente? Dann sollten Sie die Mondi Hotels & Resorts kennenlernen. Die Heimatzeitung verlost einen Urlaub in einem der fünf Resorts nach Wahl.

Ob in Bayern, Österreich oder Südtirol: Die familiengeführte Hotelgruppe hat sich das Ziel gesetzt, ihren Gästen ganzjährig perfekte Unterkünfte für unvergessliche Auszeiten zu bieten. An fünf Standorten. In Oberstaufen, Axams, Bad Gastein, Grundlsee und Tscherms im Meraner Land. Das Besondere? Alle behaglichen Studios, Appartements und Suiten sowie die außergewöhnlichen Chalet-Unterkünfte der Mondi Hotels & Resorts vereinen das individuelle Lebensgefühl einer Ferienwohnung mit der Infrastruktur eines modernen 4-Sterne-Hotels.







In Zusammenarbeit mit den Mondi Hotels & Resorts (www.mondihotels.com) verlost die Heimatzeitung einen Gutschein im Wert von 800 Euro, den die Gewinner bis 31. Dezember 2023 nach Verfügbarkeit in einem der fünf Resorts ihrer Wahl einlösen können.

Rufen Sie unsere Redaktion bis Sonntag, 25. September, unter ✆ 0137/822703013 (50 Cent pro Anruf) an und sprechen Sie das Wort Mondi sowie Ihre Telefonnummer, Ihren Namen und Ihre Adresse (bitte schwierige Wörter buchstabieren) auf unser Tonband.

Die Mitarbeiter kennen sich in den Regionen aus und geben gerne Insider-Tipps zu besonderen Aktiv- und Ausflugszielen. Selbstverständlich, denn herzlicher Service gehört in den Mondi Hotels & Resorts ebenso zum Standard wie die Top-Lagen und einzigartigen Möglichkeiten in Sachen Sport und Kultur. Lassen Sie sich begeistern. Von Leidenschaft und Atmosphäre.

− hie