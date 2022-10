Gewinnspiel Fünf Tage im Berghotel: Urlaub rund um die Zugspitze zu gewinnen

Merken

Mail an die Redaktion Bei einer Kutschfahrt lässt sich die Gegend rund um das Zugspitzdorf Grainau entdecken. Fotos: Wolfgang Ehn/Gapa Tourismus/Martin Gulbe

Zu Fuße des grandiosen Zugspitz-Massivs erwartet Gäste das traditionelle Berghotel Hammersbach in Grainau. Fotos: www.haus-hammersbach.de

Die Zugspitz Arena Bayern-Tirol ist auch ein Paradies für Langläufer.

Die 80 Meter tiefe Partnachklamm bietet wahres Naturkino.

Abtauchen können Urlauber in der großzügigen Poollandschaft.

Die Zimmer sind in hellem Fichtenholz eingerichtet.

Urlaub rund um die Zugspitze zu gewinnen Ob auf Kufen, mit Pferdestärke oder zu Fuß: Das Winterprogramm rund um die Zugspitze lässt keine Wünsche offen. Die Mediengruppe Bayern verlost fünf Tage im Berghotel Hammersbach.

In der Zugspitz Arena Bayern-Tirol erleben Besucher einen Winter voller Möglichkeiten: Die Vielfalt und Schönheit der Natur beim Winter- und Schneeschuhwandern auf mehr als 170 Kilometern geräumten Winterwanderwegen entdecken, beim Rodeln das Adrenalin in den Adern spüren.







Auch eine Fahrt mit einem Pistenbully sowie romantische Pferdeschlitten-Touren gehören zum vielfältigen Portfolio, das so grenzenlos ist wie die Region selbst. (www.zugspitze.com)

Im Landhausstil erbaute Erholungs-Oase

Zu Fuße des Zugspitz-Massivs erwartet Gäste das traditionelle Berghotel Hammersbach in Grainau. In der im Landhausstil erbauten 4-Sterne Erholungs-Oase fühlen Gäste sich von Anfang an wohl. Die Zimmer – liebevoll eingerichtet mit hellem Fichtenholz und antiken Bauernmöbeln – bieten viel Behaglichkeit mit bayerischem Flair. Schon zu Beginn des Tages werden Gäste mit einem reichhaltigen Frühstücksbuffet verwöhnt. Dann lockt auch gleich die grandiose Winterwelt der Zugspitz Arena Bayern-Tirol nach draußen.

In der Nähe des Hotels ist eine Haltestelle der Bayerischen Zugspitzbahn. So geht es bequem über Grainau und den Eibsee auf den höchsten Gipfel Deutschlands. Hier oben warten 360-Grad-Panoramablicke auf Hunderte weiße Bergspitzen in vier Ländern, Rodelspaß und entspannte Streifzüge. Wer nicht so hoch hinaus will, spaziert um den Eibsee, der auch in der kalten Jahreszeit ein Juwel ist, entdeckt den kleineren Badersee oder schnallt sich die Langlaufskier an. Wie wäre es mit einer Pferdekutschfahrt durchs Zugspitzdorf Grainau?

Verschiedene Wellness-Erlebnisse

Nach einem wunderbaren Outdoor-Tag lockt die Vitalwelt des Berghotels Hammersbach mit verschiedenen Wellness-Erlebnissen: Abtauchen in der großzügigen Poollandschaft, Entspannung pur bei Saunagängen oder einem Beauty-Treatment. Wer sich draußen noch nicht genug ausgetobt hat, der legt noch eine Trainingsrunde im Fitnesscenter ein. Ein Highlight am Abend ist die Einkehr im Restaurant „Bauernstube“. Hier genießen Gäste alpenkulinarische Gaumenfreuden mit Kachelofen-Ambiente.

Im Zusammenarbeit mit dem Berghotel Hammersbach (www.haus-hammersbach.de) verlost die Heimatzeitung vier Nächte für zwei Personen mit Halbpension. Rufen Sie bis Sonntag, 6. November, unter ✆ 0137/822703014 (50 Cent pro Anruf) an und sprechen Sie das Wort Hammersbach sowie Ihre Telefonnummer, Namen und Adresse (bitte schwierige Wörter buchstabieren) auf unser Tonband.Den Aufenthalt im Hotel Lärchenhof im Kaunertal (Verlosung vom 15. Oktober) hat Albert Höpfl aus Breitenberg gewonnen.

− hie