Anzeige

Kriminalität Fünf Teenager bei Massenschlägerei verletzt Ein Streit zwischen einem Jugendlichen und einem Erwachsenen in Dillingen an der Donau ist eskaliert.

Merken

Mail an die Redaktion Der Schriftzug „Polizei“ steht auf einem Streifenwagen. Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Dillingen an der Donau.Die Auseinandersetzung auf dem Volksfestplatz in der Nacht auf Samstag endete in einer Massenschlägerei, bei der die Teenager leicht verletzt wurden, wie die Polizei mitteilte. Demnach waren fünf 17- bis 18-Jährige von anderen Leuten auf dem Platz angegangen worden. Zunächst stritten sich ein Teenager und ein Mann der anderen Gruppe. Die Auseinandersetzung entwickelte sich zum Streit, bei dem bis zu 20 Menschen laut Polizei auf die Jugendlichen losgingen. Der Grund für den Streit war zunächst nicht bekannt.

© dpa-infocom, dpa:210710-99-330959/2