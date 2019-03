Brände Fünf Tote bei Brand in Nürnberg: Ermittlungen dauern an Ein beschauliches Einfamilienhaus steht in Flammen. Die Hälfte der Großfamilie überlebt das Inferno nicht. Nürnberg trauert um die Mutter und ihre vier Kinder. Derweil sucht die Polizei weiter nach der Ursache und wird von den Brandschäden ausgebremst.

Mail an die Redaktion Männer der Feuerwehr sitzen in einem Löschfahrzeug. Foto: Carsten Rehder/Archiv

Nürnberg.Nach dem Tod einer Mutter und ihrer vier Kinder bei einem Brand in Nürnberg werden Polizisten noch tagelang in dem Haus weiter nach der Ursache der Tragödie suchen. Die Arbeit der Brandermittler gestaltete sich am Wochenende einer Sprecherin zufolge schwierig, weil das Innere des Einfamilienhauses stark zerstört und verrußt wurde. Vieles ist bis zur Unkenntlichkeit verbrannt. In dem Haus lebte eine neunköpfige Großfamilie mit drei Generationen. Eine 34-Jährige und vier Kleinkinder überlebte den Brand am Samstagmorgen nicht. Vier weitere Angehörige konnten verletzt gerettet werden.

Die Flammen waren gegen 3 Uhr früh ausgebrochen. Das halbe Erdgeschoss des Hauses in einem Industriegebiet im Nürnberger Stadtteil Sandreuth brannte lichterloh. Aus dem Rest des Gebäudes drang dichter Rauch, Flammen schlugen aus den Fenstern. Im Obergeschoss fanden die Rettungskräfte die 34-jährige Frau und die vier Kinder und brachten sie aus dem Gebäude. Die Mutter und drei ihrer Kleinkinder im Alter von vier, fünf und sieben Jahren konnten nicht mehr reanimiert werden. Ein Säugling erlag später im Krankenhaus seinen Verletzungen.

Vier weitere Bewohner konnten sich teilweise selbst ins Freie retten. Sie kamen in Krankenhäuser. Drei Familienmitglieder konnten am Wochenende das Klinik wieder verlassen. Ein Angehöriger wurde weiter behandelt, war aber nicht mehr in Lebensgefahr. Erste Informationen der Ermittler vom Samstag, wonach die Leichen der Opfer am Montag obduziert werden sollten, bestätigte eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Mittelfranken am Sonntag nicht.

In der mittelfränkischen Stadt herrschte nach dem Flammeninferno große Fassungslosigkeit und Trauer. Oberbürgermeister Ulrich Maly (SPD) sprach den Angehörigen sein Mitgefühl aus. „Wir sind tief betroffen von dem schlimmen Ereignis. Der Brand mit seinen tragischen Folgen ist ein schreckliches Unglück. Ich bin unsagbar traurig.“ Eine solche Brandkatastrophe habe es in Nürnberg seit Jahrzehnten nicht gegeben. „Unser ganzes Mitgefühl gehört jetzt den Angehörigen.“

Der schwierige Einsatz nahm auch die erfahrenen Retter der Nürnberger Berufsfeuerwehr mit. „Ein Brand dieser Größenordnung haben wir selten“, sagte deren Sprecher. „Dass das auch Profis nicht kalt lässt, ist klar.“ Rund 70 Feuerwehrleute, 60 Kräfte des Rettungsdienstes, Beamte der Polizei und Notfallseelsorger waren im Einsatz.

Am Wochenende war unklar, wie die Bewohner auf das Feuer aufmerksam wurden und sich so teilweise selbst vor den Flammen in Schutz bringen konnten. Ob es in dem Gebäude Rauchmelder gab, konnten die Ermittler nicht sagen. Das Einfamilienhaus wird für längere Zeit nicht mehr bewohnbar sein.