Brände Fünf Tote bei Feuer in Nürnberg Für fünf Menschen kam bei einem Brand in Nürnberg jede Hilfe zu spät. Die Rettungskräfte waren im Großeinsatz.

Merken

Mail an die Redaktion Als die Feuerwehr eintraf, stand das Haus bereits in Flammen. Symbolfoto: Britta Pedersen/dpa

Nürnberg.Bei einem Brand in einem Einfamilienhaus in Nürnberg sind fünf Menschen ums Leben gekommen. „Neun Menschen befanden sich insgesamt in dem Gebäude, als das Feuer am Samstagmorgen ausbrach“, sagte eine Sprecherin der Polizei.

Die Rettungskräfte waren mit einem Großaufgebot im Einsatz. „Zur Ursache können wir zur Stunde noch gar nichts sagen“, betonte die Sprecherin. Wie es den vier geretteten Menschen geht, konnten die Behörden auch noch nicht sagen.

Mehr aus Bayern lesen Sie hier.