Unfälle Fünf Verletzte bei Unfall auf der A3 Vier Lastwagen waren in die Kollision am Dienstag verwickelt. Es kam den ganzen Tag zu langen Staus im Großraum Regensburg.

Merken

Mail an die Redaktion Ein Warndreieck mit der Aufschrift „Unfall“. Foto: Patrick Seeger/Archiv

Regensburg.Bei einem Auffahrunfall mit vier Lastwagen sind auf der Autobahn 3 in Regensburg fünf Menschen leicht verletzt worden. Es kam zu großräumigen langen Staus.

Ein Video sehen Sie hier.

Nach Polizeiangaben vom Dienstag ist der Fahrer eines Sattelschleppers am Morgen in Fahrtrichtung Passau auf einen Lastwagen aufgefahren, der wiederum auf den vor ihm fahrenden Lastwagen geschoben wurde. Der unfallverursachende Sattelschlepper prallte zudem gegen einen weiteren Lastwagen. Es entstand ein Schaden in Höhe von rund 150 000 Euro.

Lesen Sie über den Riesenstau auf der A3: hier

Lesen Sie auch: Tunnel Prüfening wird gesperrt

Weitere Polizeimeldungen aus Bayern finden Sie hier.

Weitere Polizeimeldungen aus der Oberpfalz finden Sie hier.