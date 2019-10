Unfälle Fünf Verletzte bei Autounfall in Niederbayern Bei einem Verkehrsunfall auf einer Kreuzung in Thyrnau (Landkreis Passau) sind fünf Menschen verletzt worden, vier davon schwer.

Mail an die Redaktion Zwischen den Blaulichtern auf einem Polizeifahrzeug warnt eine Leuchtschrift vor einem Unfall. . Foto: Monika Skolimowska/ZB/dpa

Thyrnau.Wie die Polizei mitteilte, wollte ein 23-Jähriger am Samstagnachmittag mit seinem Auto abbiegen und übersah dabei einen anderen Wagen. Zwei Beifahrer des Mannes wurden dabei schwer verletzt, ein weiterer erlitt leichte Verletzungen, wie ein Sprecher am Sonntag sagte. Der 55 Jahre alte Mann am Steuer des anderen Autos und seine Beifahrerin kamen ebenfalls schwer verletzt in eine Klinik.