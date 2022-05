Ostallgäu Fünf Verletzte bei Frontalzusammenstoß

Drei Schwer- und zwei Leichtverletzte hat es bei einem Frontalzusammenstoß im Allgäu gegeben. Ein 56-jähriger Fahrer sei aus bisher unbekanntem Grund auf die Gegenfahrbahn gekommen, so die Polizei am Sonntag. Dabei stieß er mit einem anderen Auto in Halblech (Landkreis Ostallgäu) zusammen.

dpa