Landkreis Passau Fünf Verletzte bei Unfall - darunter zwei Kinder

Fünf Menschen - darunter zwei Kleinkinder - sind bei einem Zusammenstoß von zwei Fahrzeugen in Neuburg am Inn (Landkreis Passau) leicht verletzt worden. Eine 20-Jährige war am Samstagabend mit ihrem Fahrzeug in den Gegenverkehr geraten und dort mit dem Wagen eines 42-Jährigen zusammengekracht, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die junge Fahrerin war demnach mit ihrem Auto in einer Rechtskurve auf den unbefestigten Seitenstreifen geraten und hatte dadurch das Lenkrad verrissen. Alle fünf Verletzten wurden anschließend in umliegende Krankenhäuser gebracht.

dpa