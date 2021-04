Anzeige

Unfälle Fünf Verletzte bei Zusammenstoß zweier Autos Bei einem Zusammenstoß zweier Autos in der Oberpfalz sind fünf Menschen verletzt worden.

Ein Warndreieck mit dem Schriftzug „Unfall". Foto: Patrick Seeger/dpa/Symbolbild

Freudenberg.Auf einer Kreisstraße in der Gemeinde Freudenberg (Landkreis Amberg-Sulzbach) stießen die Autos am Montagmorgen aus bisher ungeklärten Gründen zusammen, wie die Polizei mitteilte. Die drei Insassen des einen Wagens wurden eingeklemmt und mussten vom Rettungsdienst befreit werden. Anschließend wurden die Verletzten in Krankenhäuser gebracht. Ein Schwerverletzter wurde mit einem Rettungshubschrauber abtransportiert.

