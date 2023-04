Rosenheim Fünf Verletzte nach Brand eines Wohnhauses

Beim Brand eines Wohnhauses in Oberbayern sind am Freitag fünf Bewohner leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, brach das Feuer in einer Garage in Großkarolinenfeld (Landkreis Rosenheim) aus und griff auf das angrenzende Haus über. Die Brandursache blieb zunächst unklar, den Schaden schätzte die Polizei auf rund 500.000 Euro.

dpa