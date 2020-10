Anzeige

Unfälle Fünf Verletzte nach Überholmanöver auf A9

Der 23-Jährige sei bei Renzenhof in Mittelfranken an mehreren Fahrzeugen vorbeigefahren und dann mit einem Kleintransporter zusammengekracht, der von der mittleren auf die rechte Spur wechseln wollte, teilte die Polizei am Montag mit. Das Auto des jungen Mannes blieb quer zur Straße stehen, ein weiteres Auto fuhr frontal auf. Der Wagen des 23-Jährigen schleuderte auf den Seitenstreifen, der Kleintransporter prallte gegen eine Leitplanke und mehrere Bäume. Ein Mitfahrer im Transporter wurde bei dem Unfall am Sonntag lebensgefährlich verletzt. Der 23-jährige Unfallverursacher und drei weitere Menschen erlitten leichte Verletzungen.