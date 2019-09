Fussball Fünferpack von Lohkemper: 1. FC Nürnberg gewinnt Test Der 1.

Landshut.FC Nürnberg hat in der Länderspielpause ein Torfestival gefeiert. Der fränkische Fußball-Zweitligist bezwang am Donnerstag den Landesligisten SpVgg Landshut ohne jede Mühe mit 14:0 (6:0).

Offensivspieler Felix Lohkemper war vor rund 1000 Zuschauern gleich fünfmal (45. Minute, 48., 52., 57., 67.) erfolgreich. Außerdem trafen in der ersten Hälfte noch Nikola Dovedan (17., 40.), Kapitän Hanno Behrens (24., 26.) und Johannes Geis (41.). Nach der Pause erhöhten noch Michael Frey (64.), Enrico Valentini (69., 81.) und Sebastian Kerk (74.).

FCN-Trainer Damir Canadi wechselte seine Mannschaft ordentlich durch. Neben den Nationalspielern und Langzeitverletzten fehlten auch Christian Mathenia, Asger Sörensen und Mikael Ishak, die pausieren durften. Die Nürnberger sind in der 2. Bundesliga wieder am 15. September in Darmstadt gefordert.