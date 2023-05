Unfälle Fünfjähriger stirbt eine Woche nach Badeunfall

Ein Fünfjähriger ist eine Woche nach einem Badeunfall im Landkreis Aschaffenburg in einem Krankenhaus gestorben. Die Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft ermitteln nun wegen fahrlässiger Tötung, wie die Polizei am Samstag berichtete. Der Bub sei während eines Schwimmkurses am 28. April aus zunächst unklaren Gründen unter Wasser geraten. Zeugen retteten den Jungen aus dem Becken des Hallenbads in Haibach. Er wurde anschließend von einem Notarzt betreut. Schwer verletzt kam der Fünfjährige in ein Krankenhaus, wo er am Freitag starb.

dpa