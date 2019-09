Notfälle Fünfjähriger stirbt nach Unfall in Freibad Ein Fünfjähriger ist zwei Tage nach einem Badeunfall in einem Freibad im mittelfränkischen Schwabach gestorben.

Schwabach.Das teilte die Polizei am Sonntag mit. Der Bub war am Mittwoch im Nichtschwimmerbecken untergegangen. Ein Badegast bemerkte den leblosen Kinderkörper. Er zog ihn an Land und startete zusammen mit anderen Ersthelfern die Wiederbelebung. Der Fünfjährige kam in ein Krankenhaus, in dem er am Freitag starb. Der Bub war den Ermittlern zufolge mit seiner Mutter in dem Freibad zu Besuch gewesen.