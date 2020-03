Krankheit Fünfter Corona-Todesfall in Bayern Der fünfte Tote stammt aus Würzburg. Er war Bewohner eines Pflegeheims, in dem es bereits zwei Corona-Tote gegeben hatte.

Mail an die Redaktion In Bayern ist ein 90-Jähriger am Coronavirus gestorben. Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa

Würzburg.In Bayern gibt es nun insgesamt fünf Menschen, die an einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben sind. Das teilt das bayerische Gesundheitsministerium am Montag mit. Ein Ministeriumssprecher sagte in München: „Bei diesem Todesfall handelt es sich nach Angaben des Landratsamts Würzburg um einen über 90-jährigen Patienten aus Würzburg.“ Der Verstorbene war Bewohner eines Pflegeheims, aus dem bereits zwei andere Coronavirus-Todesfälle in Bayern stammten.

