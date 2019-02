Kriminalität Für den Schwarzmarkt: 100 000 Schmuggel-Zigaretten in Auto Ein Auto vollgestopft mit mehr als 100 000 Zigaretten: Zwei mutmaßliche Schmuggler hatten 524 Stangen in den Sitzbänken, der Bodenverkleidung und dem Armaturenbrett ihres Wagens versteckt - und flogen bei einer Verkehrskontrolle nahe dem oberpfälzischen Wernberg-Köblitz auf (Landkreis Schwandorf), wie der Zoll am Freitag mitteilte.

Mail an die Redaktion Ein Polizist trägt eine Weste mit der Aufschrift „Polizei“. Foto: Silas Stein/Archiv

Ein Sprecher nannte den Fund verhältnismäßig groß. Bei einem Verkauf auf dem Schwarzmarkt wären dem Staat demnach Steuern in Höhe von 17 000 Euro entgangen. Die Schmuggler im Alter von 35 und 39 Jahren, die am Montag gefasst worden waren, kamen in Untersuchungshaft.