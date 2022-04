Anzeige

Umweltverschmutzung Für die Umwelt: Professor schwimmt die Donau entlang Ein Chemieprofessor möchte auf die Verschmutzung der Donau aufmerksam machen und setzt dazu auf eine extreme Schwimmaktion: Über 2700 Kilometer möchte Andreas Fath bis ans Schwarze Meer graulen.

dpa

Merken

Mail an die Redaktion Ein Mann fährt mit einem Boot auf der Donau. Foto: Daniel Karmann/Daniel Karmann/dpa

Ulm.Schwimmen für die Umwelt: Der Furtwanger Chemieprofessor Andreas Fath möchte über 2700 Kilometer die Donau entlang schwimmen und dabei auf die Wasserverschmutzung aufmerksam machen. Offizieller Start der Schwimmaktion ist am Freitag (15.30 Uhr) in Ulm. Zuvor wird der Extremsportler unter Beisein von Wissenschaftsministerin Theresia Bauer (Grüne) und Ulms Oberbürgermeister Gunter Czisch (CDU) sein Projekt der Öffentlichkeit vorstellen.

Während der auf drei Monate angelegten Schwimmaktion möchte der Dozent von der Hochschule Furtwangen im Schwarzwald täglich Wasserproben nehmen und so Erkenntnisse über die Qualität des Wassers entlang der Donau gewinnen. Die nächste Station nach Ulm ist an diesem Samstag in Günzburg geplant. Am 17. Juni möchte Fath an der Mündung der Donau das Schwarze Meer erreichen.