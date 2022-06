Anzeige

Hilfsprojekt feiert Jubiläum Für einen Dollar: Bayerische Brillen für die Ärmsten von Benjamin Neumaier

Mail an die Redaktion Martin Aufmuth (l) hat vor zehn Jahren die Ein-Dollar-Brille erfunden. Foto: Jonas Chen

Regensburg, Stadt.Mit einem kleinen Kasten hat Martin Aufmuth die Welt verändert. Mit seiner Brillenmaschine bringt der Erlanger seit zehn Jahren in den ärmsten Ecken der Welt das Sehen bei.

Hilfe zur Selbsthilfe ist die Idee hinter seiner Erfindung, der Verein „Ein-Dollar-Brille" von einer One-Man-Show zu einem multinationalen Unternehmen geworden. „In Slums gibt es weder einen Augenarzt, noch einen Optiker", sagt Aufmuth. Überall dort, wo Menschen sich weder Krankenkasse noch Brille leisten können, soll seine Brillenbox zum Einsatz kommen.







Darin befindet sich alles, um eine funktionstüchtige Sehhilfe herzustellen: Eine Biegevorrichtung aus robustem Flugzeugstahl, mit der man millimetergenau mit dem Biegedraht das Gestell bearbeiten kann. Zusätzlich passen dort Dekomaterialien und ein Schrumpfschlauch für die Bügel hinein. Ein geübter Handwerker brauche nicht einmal eine halbe Stunde, um das Gestell individuell zu bauen, die passenden Glasstärken aus einer Vorratskiste aussuchen und einzustecken, sagt der Erfinder. Im kleinen Kasten steckt zusätzlich zur Mini-Brillen-Fabrik auch eine Optik-Ausrüstung für Sehtests.

WHO: 900 Millionen Bedürftige brauchen Sehhilfe

Für einen kleinen Betrag werden die Brillen dann verkauft. Die Hersteller der Ein-Dollar-Brille, die durch den Verein ausgebildet werden, „können von ihrer Tätigkeit leben und die Patienten können sich die Brillen leisten“, sagt Aufmuth. Mit seinem System will er eine Infrastruktur für Sehhilfen in den ärmsten Regionen der Welt aufbauen.

Laut WHO gibt es mehr als 900 Millionen Menschen, die Sehhilfen bräuchten, sich diese aber nicht leisten können. Da wirken die 400.000 Brillen, die der 48-Jährige und sein Team in den vergangenen zehn Jahren hergestellt haben „wie ein Tropfen auf den heißen Stein“, sagt Aufmuth. Aber es gehe nicht nur um die Ein-Dollar-Brille, sondern „auch darum, nachhaltige Strukturen zu schaffen, um die grundlegenden Voraussetzungen zu schaffen, dass arme Menschen Zugang zu augenoptischer Versorgung haben.“

Mittlerweile 500 Mitarbeiter

Seinen Job als Lehrer hat er 2017 aufgegeben, um seine Brillen dorthin zu bringen, wo sie gebraucht werden. Aber: Die Welt ist groß und die Aufgabe gewaltig. Zum Glück fanden sich Mitstreiter, die von der Idee überzeugt sind. „Mittlerweile haben wir über 500 Mitarbeiter in zehn Ländern, darunter rund 300 Ehrenamtliche“, sagt Aufmuth.

Gerade kommt der 48-Jährige aus Südamerika zurück. Er hat in Brasilien, Bolivien und Peru nach dem Rechten gesehen, in Kolumbien einen neuen Ableger seines Projekts an den Start gebracht. Aber nicht immer klappt alles wie am Schnürchen. Der Erlanger muss sich mit lokalen Gesetzen arrangieren, um etwa die gesetzliche Anerkennung der Kurzausbildung für seine Optiker zu erhalten. „Manchmal fühle ich mich wie Sisyphos“, sagt er.

Finanzierung als Herkulesaufgabe

Und auch der Verein selbst macht viel Arbeit. Schon die Finanzierung ist eine Herkulesaufgabe, basiert hauptsächlich auf staatlichen Förderungen und Spenden. Aber nicht nur das: „Wir müssen ständig Prozesse anpassen, damit wir mit der Entwicklung unseres Projekts Schritt halten“, sagt Aufmuth. In den vergangenen zehn Jahren sei das „sehr gut gelungen“. Damit er das auch nach weiteren zehn Jahren sagen kann, dafür wünscht sich der 48-Jährige, „dass wir bis dahin einen noch spürbareren Einfluss auf die Grundversorgung der Augengesundheit erreichen und den Zugang dazu so niederschwellig wie möglich gestalten.“