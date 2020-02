Buntes Für Oma: Paar heiratet im Krankenhaus Was macht man, wenn die Oma am Hochzeitstag im Krankenhaus ist? Man heiratet in der Klinik. Das hat jetzt ein Paar gemacht.

Merken

Mail an die Redaktion Zwei frisch Vermählte legen nach einer Trauung die Hände ineinander. Foto: Jörg Carstensen/dpa-Archiv

Altötting.Um die Großmutter der Braut an dem besonderen Tag dabei zu haben, verlegte ein Paar aus Burgkirchen die Trauung spontan vom Standesamt in die Hauskapelle der Kreisklinik Altötting. „Das gab es hier in der Kapelle in Altötting noch nie“, sagte ein Sprecher der Kreiskliniken Altötting-Burghausen am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Mehrere Medien hatten zuvor darüber berichtet.

Die 76-Jährige war kurzfristig erkrankt und musste stationär behandelt werden. Sie dachte den Angaben der Kreisklinik zufolge, dass sie von einer Krankenpflegerin zu einer Untersuchung gebracht wird. Doch dann kam die Überraschung: Die Pflegerin brachte sie am vergangenen Donnerstag in die Hauskapelle, wo bereits die Hochzeitsgesellschaft und der Standesbeamte warteten. Das junge Paar gab sich dann im Beisein der Oma „in einer rührenden Trauung“ das Jawort.

Weitere interessante News und Artikel aus Bayern finden Sie hier.