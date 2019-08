Fussball Für Schmidt Augsburgs Transfers beendet: „Toller Kader“ Trainer Martin Schmidt sieht beim FC Augsburg die Transferaktivitäten nach der Verpflichtung der Abwehrspieler Stephan Lichtsteiner und Tin Jedvaj als abgeschlossen an.

Merken

Mail an die Redaktion Augsburgs Trainer Martin Schmidt. Foto: Friso Gentsch/Archivbild

Augsburg.„Jetzt haben wir einen tollen, kompakten Kader“, sagte der Schweizer nach dem 1:1 des FCA am Samstag in der Fußball-Bundesliga gegen Union Berlin. Er sei „froh“, wenn am 2. September die Wechselfrist ende, sagte Schmidt.

Manager Stefan Reuter geht ebenfalls davon aus, dass es keine weiteren Zu- oder Abgänge geben wird. Aber „hundertprozentige Aussagen“ könne man im Fußball-Geschäft nie treffen. „Es passieren manchmal verrückte Sachen hinten raus“, sagte er.

Abwehrspieler Philipp Max und Offensivakteur Michael Gregoritsch galten lange als mögliche Wechselkandidaten. Beide kamen am Samstag in der Augsburger Startelf zum Einsatz. „Es muss schon etwas Außergewöhnliches kommen“, sagte Reuter zu Last-Minute-Wechseln.