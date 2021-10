Anzeige

Pandemie Für wen Corona-Tests kostenlos bleiben Die Zeit kostenloser Corona-Tests ist am 11. Oktober vorbei - aber nicht für alle Menschen in Bayern.

Corona-Tests muss man ab 11. Oktober selber zahlen. Das gilt aber nicht für jeden.

München.Kostenlose Corona-Tests sollen in Bayern auch nach dem offiziellen Ende der Gratis-Testungen am 11. Oktober bedingt möglich bleiben. Das sagte Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) am Donnerstag in München.

„Wo sie notwendig und sinnvoll sind, bleiben Corona-Testungen für die betroffenen Bürgerinnen und Bürger kostenfrei - auch nach dem Ende der vom Bund bis zum 10. Oktober finanzierten Bürgertestungen.“

Holetschek rief zugleich alle Bayern, denen es möglich ist auf, sich gegen Corona impfen zu lassen.Die Impfung biete den größten Schutz für den Einzelnen und die Allgemeinheit.

Für wen Tests kostenlos bleiben

Wer Symptome habe, zum Arzt gehe und sich testen lasse, müsse diese Tests auch in Zukunft nicht selbst zahlen. Für Kinder unter zwölf Jahren und für weitere Menschen, die sich etwa aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können, bleibe der Test kostenfrei.

Gleiches gelte bis Jahresende auch für alle, die zum Zeitpunkt des Tests noch nicht volljährig sind sowie für Schwangere. Stillende Mütter haben innerhalb einer Übergangsfrist, die zum 10. Dezember dieses Jahres ausläuft,ebenfalls Anspruch.

„Kostenlose Tests gibt es außerdem auch weiterhin für Menschen, die in Pflegeeinrichtungen und Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen arbeiten oder diese besuchen“, ergänzte Holetschek.

Studierende bekommen kostenlose Tests

Sie erhielten von den Einrichtungen Berechtigungsscheine, mit denen sie sich in den rund 100 lokalen Testzentren kostenlos testen lassen könnten. Für Studierende sind die kostenlosen Tests zumindest bis zum 30. November verlängert worden.

