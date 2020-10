Anzeige

Pandemie Füracker kämpft um Geld für Kommunen Trotz hoher neuer Schulden im Bundesetat 2021 fehle ein wichtiger Posten, sagt Bayerns Finanzminister und macht Druck.

Von Christine Schröpf

Merken

Mail an die Redaktion Bayerns Finanzminister Albert Füracker fürchtet, dass der Bund beim Etat 2021 die Kommunen vergisst. Foto: Lino Mirgeler/dpa

München.Bayerns Finanzminister Albert Füracker appelliert an den Bund, im Haushalt 2021 ausreichend Geld für die Kommunen einzukakulieren, um Finanzausfälle und Zusatzbelastungen durch Corona abzufedern. Sorge bereitet ihn, dass bisher nach seinen Worten trotz geplanter 100 Milliarden Euro an neuen Schulden dafür „kein Euro“ vorgesehen sei. Der Oberpfälzer will das Thema bei der Finanzministerkonferenz am Donnerstag zur Sprache bringen.

Per Videobotschaft skizzierte er vorab auf seiner Facebookseite die prekäre Lage. Länder und Kommunen könnten die finanziellen Herausforderungen durch die Pandemie nicht alleine schultern. „Wir sind noch längst nicht durch die Krise und auch 2021 werden die Ausfälle beträchtlich sein.“ Der Bund müsse zu seiner Verantwortung für die Kommunen stehen, sagte Füracker.