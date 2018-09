Landtagswahl Füracker mahnt im Fall Maaßen Finanzminister fordert, dass der Fokus nun endlich auf „wichtigere Themen“ gelenkt wird. SPD-Mann Schindler sieht das genauso

Von Christine Schröpf

Mail an die Redaktion Der Oberpfälzer CSU-Chef Albert Füracker möchte im Landtagswahlkampf mehr Sachpolitik und weniger Unruhen in Berlin. Foto: Andreas Gebert/dpa

München.Der Oberpfälzer CSU-Chef und bayerische Finanzminister Albert Füracker appelliert nach dem Kompromiss im Koalitionsstreit um den bisherigen Verfassungsschutzchef Hans-Georg Maaßen, den Fokus endlich wieder auf zentrale Aufgaben zu richten. „Im Mittelpunkt unserer Arbeit für die Menschen im Freistaat Bayern stehen wichtigere Themen als die endlose Debatte um einen Posten in Berlin“, sagte Füracker. „Ich habe in den letzten Tagen unter anderem das Landesamt für Pflege in Amberg eröffnet, mich mit den Chancen der Digitalisierung insbesondere auch für die Landwirtschaft beschäftigt und zusammen mit Jens Spahn und den Ärztinnen und Ärzten im Landkreis Neumarkt über die Gesundheitsversorgung im ländlichen Raum diskutiert. Diese Themen haben für die Menschen in Bayern viel wichtigere Auswirkungen.“

„Man kann nur hoffen, dass die Geschichte jetzt rasch vergessen wird. Sie war für keinen der Beteiligten ein Ruhmesblatt – auch für die Kanzlerin nicht.“ Franz Schindler



Der Oberpfälzer SPD-Chef und Landtagsabgeordnete Franz Schindler wünscht sich ebenfalls andere Schwerpunkte in der politischen Debatte. „Dieselprobleme, Wohnungsnot – all diese Dinge sind untergegangen wegen dieser blöden Maaßen-Geschichte“, sagt er. Die Hauptschuld dafür gibt er Bundesinnenminister Horst Seehofer, der als Maaßens Vorgesetzter die Affäre im Interesse einer guten Zusammenarbeit in der Koalition „still und leise“ hätte beenden müssen. „Man kann nur hoffen, dass die Geschichte jetzt rasch vergessen wird. Sie war für keinen der Beteiligten ein Ruhmesblatt – auch für die Kanzlerin nicht.“ Den nun gefundenen Kompromiss nennt Schindler „akzeptabel“. Die zentralen SPD-Forderungen seien erfüllt. Maaßen werde als Präsident des Bundesverfassungsschutzes abgelöst. Er werde auch nicht befördert.

Die CSU mahnt seit Monaten Ruhe in Berlin an, da die Debatten den Landtagswahlkampf überlagerten. Die Regierungspartei liegt in aktuellen Umfragen bei 35 Prozent und muss um den Verlust der absoluten Mehrheit bangen. Der Oberpfälzer CSU-Chef Füracker ist in seiner Partei für klare Ansagen bekannt. Nach der verlustreichen Bundestagswahl 2017 hatte sein Bezirksverband als erster hinter eine erneute Spitzenkandidatur von Horst Seehofer bei der Landtagswahl ein Fragezeichen gesetzt und für einen „geordneten personellen Übergang“ plädiert.