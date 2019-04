Politik Füracker: Stromtrassen an Autobahnen Bayerns Finanzminister kontert Kritik des Rechnungshofs, entwirft Umweltpläne – und ist im Presseclub für Überraschungen gut.

Von Marianne Sperb

Mail an die Redaktion Bayerns Finanzminister Albert Füracker wurde im Presseclub kritisch befragt von MZ-Landtagskorrespondentin Christine Schröpf. Foto: Uwe Moosburger / altrofoto.de

Regensburg. Diese Woche brachte für Bayerns Finanzminister unschöne Schlagzeilen. Der bayerische Oberste Rechnungshof rügte, der Freistaat gebe Geld mit vollen Händen aus, ohne an die Zukunft zu denken. Albert Füracker (CSU) schmetterte die Kritik am Donnerstag im Regensburger Presseclub ab. 2000 neue Lehrer, 1000 zusätzliche Polizisten, so viel Geld wie nie für Forschung und Unis, Zuschüsse für Kindergärten und Pflege: Das Plus von 6,1 Prozent im neuen Doppelhaushalt für das Jahr 2019 sei Punkt für Punkt gut zu begründen. „Man kann Bildung, Sicherheit und Sozialausgaben rein finanzpolitisch betrachten. Aber wir glauben, es ist richtig, die Familie vom Kind bis ins Alter zu fördern.“

„Der Griff in die Rücklagen ist erst mal nichts Unkeusches.“ Albert Füracker



Auch der Griff in die Rücklagen, vom ORH ebenfalls kritisiert, „ist erst mal nichts Unkeusches“, betonte Füracker, und verwies auf 5,6, bald 6,6 Milliarden Euro getilgter Schulden.

Christine Schröpf, Landtagskorrespondentin der Mittelbayerischen, ließ nicht locker und hakte bei 38 Prozent maroder Staatsstraßen nach, für die sich zwei Milliarden Euro Sanierungsbedarf angestaut hätten. Füracker konterte: Bayern gebe 310 Millionen Euro pro Jahr für Staatsstraßen aus, 1,35 Milliarden Euro für das Straßennetz insgesamt und – neu – auch noch 150 Millionen Euro an Kommunen, als Rückerstattung für Straßenausbaubeiträge.

Umsetzung des Volksbegehrens kompliziert

30 Millionen Euro sieht der Doppelhaushalt für „Bavaria One“ vor. „Das reicht nur für Planeten, die per Linienbus erreichbar sind“, wurde auf Twitter gewitzelt. Füracker: „Erst spottet die Opposition über Bavaria One, dann sagt sie, da muss mehr Geld fließen. Die müssen sich schon mal entscheiden.“ 700 Millionen Euro sollen bis etwa 2030 in die Kampagne fließen, um Bayern bei Forschung, Raumfahrt und Satellitentechnik an die Spitze zu bringen. Aber 2019 könne man, wegen der späten Haushaltberatungen, eben nicht alle Dinge aufs Gleis setzen.

Auch mit Kritik der FDP am Budget für das digitale Klassenzimmer konfrontierte Schröpf den Minister. Danach haben Schulen bereits so viele Anträge gestellt, dass die rund 212 Millionen Euro im Haushalt bereits aufgezehrt wären. Füracker verwies auf 778 Millionen Euro, die Bayern in einer „Meisterleistung“ vom Bund locker machte. Damit stünde eine satte Milliarde Euro für die digitale Schule zur Verfügung.

Das Bienen-Volksbegehren wird Bayern viel Geld kosten. Rund 75 Millionen Euro pro Jahr sollen den Landwirten die Neuregelungen zum Artenschutz erträglicher machen. Diese Zusatzausgaben freuen ihn zwar nicht, ließ Füracker durchblicken, aber man komme an ihnen nicht vorbei. Eine vernünftige Umsetzung der Förderung werde aber „nicht einfach, das muss auch mit Brüssel abgestimmt sein“.

„Man hat das kollektive schlechte Gewissen auf die Bauern abgewälzt. Aber die Frage, ob unser Lebensstil zukunftsfähig ist, die müssen wir uns schon alle stellen.“ Albert Füracker



Das Volksbegehren habe Landwirte in eine tiefe Sinnkrise gestürzt. Man habe das kollektive schlechte Gewissen auf die Bauern abgewälzt. „Aber die Frage, ob unser Lebensstil zukunftsfähig ist, die müssen wir uns schon alle stellen.“ Füracker, der im Alter von 40 Jahren das erste Mal in ein Flugzeug stieg, verwies im Presseclub auf Zusammenhänge und Wechselwirkungen. „Jeder Flug belastet Grundwasser und Böden, auch Böden der Biobauern. Wir brauchen alternative Energien, am besten vor Ort erzeugt.“ In seinem Heimat-Landkreis Neumarkt erzeugen 70 Windräder Strom. Diese Windräder durchzusetzen, sei aber kaum weniger konfliktreich als Stromtrassen im Boden zu realisieren, spielte Füracker auf den Streit über den als „Monstertrasse“ kritisierten Südostlink an. An dem sei aber kaum noch zu rütteln: „Den hat der Bundestag nach immerhin zwei Jahren Debatte beschlossen.“ Füracker würde Stromleitungen am liebsten an bestehender Infrastruktur orientieren. „Mein Traum: Werft die Kabel in die Autobahn-Böschung.“

Ein zweites, im Landkreis Regensburg erbittert umkämpftes Umweltthema tippte Schröpf mit den Flutpoldern an. Der Minister, der im Presseclub routiniert CSU-Positionen verteidigt hatte, zeigte sich hellhörig und ganz und gar nicht glattgebügelt. „Man muss sagen: Das werden schon riesige Dinger“, äußerte er Verständnis für die Gegner. Natürlich müsse sein Kollege, Umweltminister Thorsten Glauber (FW) nach der Sicherheit an Flüssen fragen. Und ohne den Polder-Verzicht im Raum Regensburg hätten die Freien Wähler den Koalitionsvertrag auch nicht unterzeichnet. „Aber inzwischen liegen Gutachten vor, nach denen klar wird, wir brauchen die Polder doch.“ Füracker selbst will das im Kabinett beschlossene nächste Gutachten abwarten, um Auswirkungen und Alternativen einschätzen zu können. Er betonte aber auch: „Die Dimension der Polder, also die ist schon – Puh!“ Eine Möglichkeit, die Debatte zu befrieden, kann er sich vorstellen: Ein Runder Tisch, wie er auch beim Bienen-Volksbegehren vermittelt habe, würde vielleicht auch in der Polder-Frage einen Durchbruch bringen.

