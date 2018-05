Politik Füracker will die AfD klein halten Der Finanzminister und Oberpfälzer CSU-Chef war im Presseclub Regensburg zu Gast. Die Landtagswahl war Hauptthema.

Von Curd Wunderlich

Bayerns Finanzminister Albert Füracker stellte sich im Presseclub Regensburg den Fragen der Journalisten.

Regensburg.Polizeiaufgabengesetz (PAG), Psychiatriegesetz und Kreuz-Erlass: Die Aufregung um diese drei Themen, die im Freistaat derzeit heiß diskutiert werden, versuchte Bayerns Finanzminister Albert Füracker, gleichzeitig Chef der Oberpfälzer CSU, am Donnerstagabend im Presseclub Regensburg herunterzuspielen. Christine Schröpf, leitende Redakteurin für Landespolitik bei der Mittelbayerischen, moderierte den Abend.

„Klare Mehrheit“ für Kreuze

Die „drohende Gefahr“, bei der Polizeibeamte in Bayern künftig laut neuem PAG eingreifen können, sei schon letztes Jahr im Landtag in die Gesetzgebung implementiert worden. Damals habe es keine Aufregung vonseiten der Opposition oder Bevölkerung gegeben. Durchs Aufhängen von Kreuzen in allen öffentlichen Institutionen in Bayern werde die Gesellschaft nicht gespalten. Außerdem sei da eine „klare Mehrheit in Bayern dafür“. Und beim Psychiatriegesetz seinen „einige Punkte offensichtlich nicht so formuliert gewesen, wie man es selbst wohl gerne gehabt hätte“ – aber das sei ja mittlerweile ausgebügelt worden.

Dennoch, gab Füracker zu, seien das PAG und das Psychiatriegesetz zwei Themen, die der CSU „schwierige Tage“ bereiteten. „Das geht nicht spurlos an den Umfragen vorbei.“ In einer Befragung für Sat1-Bayern war gerade am Donnerstag herausgekommen, dass aktuell nur 52 Prozent der Befragten zufrieden mit der Arbeit der Bayerischen Staatsregierung sind. Im Vormonat April waren es noch 59 Prozent gewesen.

„Wir wollen die AfD deutlich unter zehn Prozent halten.“ Albert Füracker



Auch wenn die Umfragewerte nur Momentaufnahmen seien, fürchtet Füracker sich durchaus vor einem starken AfD-Ergebnis bei der Landtagswahl im Oktober. Das Ziel sei aber klar: „Wir wollen die AfD deutlich unter zehn Prozent halten.“ Diese Partei bringe „keinen politischen Nutzen, in Bayern gibt es keine Notwendigkeit, sie zu wählen“. Bei der Bundestagswahl vergangenen September sei die Lage „eine diffusere“ gewesen. Auch für die Wahlen im Freistaat hänge viel davon ab, „was in Berlin passiert“, schob Füracker den Schwarzen Peter vorsorglich schon Monate vor der Entscheidung in die Bundeshauptstadt.

Keine absolute Mehrheit für CSU?

Bei der Sonntagsfrage pendelt die CSU sich zwischen 40 und 44 Prozent ein – für die absolute Mehrheit würde das Stand heute nicht reichen: Mit der AfD und der FDP würden zwei Parteien neu und erneut ins Maximilianeum einziehen. „Bei sechs Parteien im Parlament, wie soll es da für eine absolute Mehrheit reichen?“, fragte Füracker, der aber gleichzeitig klar machte, nicht über mögliche Koalitionspartner spekulieren zu wollen.

Füracker nutzte die Plattform auch, um die Ziele der Staatsregierung deutlich zu machen. So sollen noch ab Herbst 2018 Pflegebedüftige in Bayern jährlich 1000 Euro bekommen. Schröpf hakte nach, wie zügig Anspruchsberechtigte das Geld tatsächlich ausgezahlt bekommen sollen. „Innerhalb von vier bis acht Wochen nach Antragsstellung“ sei das Ziel, so Füracker.

Breitbandausbau Investitionen: 2013 stellte die CSU-Regierung 1,5 Milliarden Euro für den Breitbandausbau in Bayern in der noch laufenden Legislaturperiode zur Verfügung. Laut Albert Füracker haben 2006 von 2056 bayerischen Kommunen Förderanträge gestellt. 800 Millionen Euro seien den Gemeinden bislang zugesichert, mehrere hundert Millionen sollen bis Oktober noch folgen.

Oberpfalz: In der Oberpfalz wollen 210 von 226 Gemeinden Zuschüsse. Ihnen sind 105 Millionen Euro bereits zugesagt, „75 Millionen Euro stehen für die Oberpfalz noch zur Verfügung“, so Füracker. Der Ausbau scheitere aktuell an den Baufirmen.

Das Pflegegeld ist nicht der einzige Posten, der unter dem neuen Ministerpräsidenten Markus Söder, dessen Nachfolger im Finanzministerium Füracker geworden war, hohe Kosten bedeutet: In seiner Regierungserklärung hatte Söder nach seinem Antritt einen 100-Punkte-Plan präsentiert, in dem er unter anderem auch staatlichen Wohnungsbau oder ein Baukindergeld versprach.

Der Bayerische Oberste Rechnungshof mahnte in dieser Woche nun zur Sparsamkeit. Füracker hat dazu einen anderen Standpunkt: „Wir können uns das leisten und wir wollen uns das leisten.“ Mit den Ausgaben begegne man schließlich großen gesellschaftlichen Herausforderungen.

