Steuern Fürackers Zeitplan für das Soli-Ende Sprudelnde Einnahmen des Staates schaffen Spielräume, sagt der bayerische Finanzminister – und setzt die SPD unter Druck.

Von Christine Schröpf

Mail an die Redaktion Finanzminister Albert Füracker hat einen Soli-Abbau-Plan vorgelegt, der sofort auch auf Kritik gestoßen ist.Foto: Sven Hoppe/dpa

München.Der Soli-Abbau-Plan des bayerischen Finanzministers Albert Füracker steht: Er schaltete sich am Mittwoch mit einer Drei-Stufen-Idee in die bundesweite Debatte ein, der der umstrittenen Sonderabgabe ein rascheres Ende bereiten würde. „Seit Monaten wird über den Solidaritätszuschlag diskutiert. Ich höre immer: man müsste, man sollte, man könnte. Jetzt habe ich mir erlaubt, einen konkreten Vorschlag zu machen“, sagt er – und stellt damit den geltenden Koalitionsvertrag der Großen Koalition in Frage. Dort ist vereinbart, den Soli erst ab 2021 schrittweise abzuschmelzen. Füracker verweist jedoch auf sprudelnden Steuereinnahmen, die unerwartete zusätzliche Spielräume schaffen.

„Ich höre immer: man müsste, man sollte, man könnte. Jetzt habe ich mir erlaubt, einen konkreten Vorschlag zu machen.“ Bayerns Finanzminister Albert Füracker



In der ersten Jahreshälfte hatten Bund, Länder, Gemeinden und Sozialkassen laut Statistischem Bundesamt unter dem Strich 48,1 Milliarden Euro mehr eingenommen, als sie ausgaben. Die Aussichten, unter diesen neuen Voraussetzungen beim Berliner Koalitionspartner SPD mit seinem Vorstoß durchzudringen, wagt Füracker aber nicht einzuschätzen. In der SPD denke man eher an Steuererhöhungen, als an Steuersenkungen. Er hoffe auf ein Einlenken. Von der SPD-Bundesvize und bayerische Landtagsspitzenkandidatin Natascha Kohnen kam gestern aber ein klares Nein. Es sei beschlossen, untere und mittlere Einkommen ab 2021 zu entlasten. Es sei richtig, den Soli für Spitzenverdiener beizubehalten. „Sie können und sollten einen größeren Beitrag für die Gesellschaft leisten, zum Beispiel für den Wohnungsbau oder zur Sicherung der Rente.“

Nach Fürackers Vorstellungen sollte der Soli im ersten Schritt ab 1. Januar 2019 zunächst für kleinere und mittlere Steuerzahler entfallen. Die Einkommensgrenze setzt er bei 60 000 Euro an. Auch kleine Kapitalgesellschaften sollen in diesem Fall im gleichen Zug verschont werden. Jährliche Entlastungsvolumen: neun Milliarden Euro. Für rund 90 Prozent der Steuerzahler wäre der Soli damit auf einen Schlag Geschichte.

Vier Beispielrechnungen



Vom zweiten Schritt des Füracker-Plans würden die verbliebenen Steuerzahler profitieren. Bei ihnen würde ab 1. Januar 2020 der Soli von 5,5 auf drei Prozent gesenkt. Entlastungsvolumen: insgesamt fünf Milliarden Euro pro Jahr. Im dritten Schritt würde der Soli dann ab 1. Januar 2021 komplett abgeschafft. Weitere 6,5 Milliarden Euro blieben damit im Geldbeutel der Bürger. Es sei eine Frage der Glaubwürdigkeit, dass der Steuer-Zuschlag noch in dieser Bundestagslegislatur beseitigt werde, sagt Füracker. „30 Jahre nach der Deutschen Einheit hat er keine Berechtigung mehr.“

Fürackers Ministerium hat Beispielrechnungen vorgelegt, wieviel mehr „Netto vom Brutto“ schon die erste geplante Stufe den Bürgern bringt. Bei Ledigen mit einem 35 000 Brutto-Einkommen wären es pro Jahr 260 Euro, bei 50 000 Euro Brutto-Einkommen dann 490 Euro. Bei einem Verheirateten mit 35 000 Euro brutto wären es 104 Euro, bei 60 000 Euro brutto dann 420 Euro.

Beim Weg zum raschen Soli-Ende zeigt sich Füracker kompromissbereit. Er liefere eine Diskussionspapier für die Finanzminister der anderen Bundesländer und für die Bundestagsfraktionen. „Wichtig ist, dass der Soli abgebaut wird. Ob in einem, zwei oder drei Schritten – da bin ich schmerzfrei.“

Scharfe Kritik der Opposition



Die Debatte um den Soli schwelt seit Monaten, zuletzt war sie im August unter anderem von CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt befeuert worden. Die Bürger müssten entlastet werden, forderte er. Ähnliche Töne gab es aus der Schwesterpartei CDU. Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer machte sich dafür stark, dass vor allem Familien mit kleinen und mittleren Einkommen profitierten.

Solidaritätszuschlag Startjahr: Der Solidaritätszuschlag wurde 1995 unbefristet eingeführt – die Einnahmen sollten dafür sorgen, dass die ungleichen Lebensverhältnisse in den neuen und alten Bundesländern möglichst zügig der Vergangenheit angehören.

Umfang: Der Zuschlag wird allen Bürgern bei der Lohn-, Einkommens- und Körperschaftssteuer abverlangt. Zunächst betrug der Soli 7,5 Prozent der zu zahlenden Steuer, 1998 wurde der Obolus dann auf 5,5 Prozent abgesenkt.

Aus der bayerischen Opposition hagelte es für Füracker am Mittwoch jedoch postwendend heftige Kritik. Freie-Wähler-Chef Hubert Aiwanger argwöhnte, die CSU wolle damit nur im Landtagswahlkampf punkten. „Erst vor wenigen Monaten haben sie im Berliner Koalitionsvertrag unterschrieben, dass der Soli erst ab 2021 schrittweise abgeschafft wird – und jetzt wollen sie die Wähler in Bayern hinters Licht führen, ähnlich wie 2013 mit der ‚Ausländermaut‘.“ Der bayerische FDP-Spitzenkandidat Martin Hagen urteilte ähnlich. „Regelmäßig vor Wahlen kramt die CSU ihre Forderung nach Steuersenkungen raus. Passiert ist anschließend noch nie etwas.“

